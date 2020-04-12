В Севастополе обокрали четыре продуктовых павильона

Неизвестные обокрали четыре продуктовых павильона на площади 50-летия Севастополя.

Об этом сообщили читатели, наблюдавшие работу полиции, в том числе – поиск отпечатков пальцев.

Факт кражи из торговых павильонов подтвердили в пресс-службе севастопольского УМВД.

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Там отметили, что вызов поступил утром 11 апреля, сейчас проводится проверка, результаты которой станут известны позже.

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