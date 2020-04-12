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Происшествия -> Криминал

В Севастополе обокрали четыре продуктовых павильона

Воскресенье
12 апреля 2020
08:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Новости за:
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Апрель 2020
12 апреля 2020


Неизвестные обокрали четыре продуктовых павильона на площади 50-летия Севастополя.

Об этом сообщили читатели, наблюдавшие работу полиции, в том числе – поиск отпечатков пальцев.

Факт кражи из торговых павильонов подтвердили в пресс-службе севастопольского УМВД.

Читайте: В Красноперекопске полиция поймала форточника-грабителя

Там отметили, что вызов поступил утром 11 апреля, сейчас проводится проверка, результаты которой станут известны позже.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Красноперекопске полиция поймала форточника-грабителя. Красноперекопскими полицейскими задержан ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Красноперекопск, подозреваемый в совершении грабежа и кражи.

Пятница, 10 апреля 2020: В Ялте мужчина ограбил пункт выдачи товаров с помощью зажигалки. В Ялте сотрудниками полиции был задержан местный житель, который ограбил пункт выдачи товаров одной из компаний.

Пятница, 10 апреля 2020: В Симферополе полиция раскрыла кражу Коранов XIX века. В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 53-летнего местного жителя о том, что неизвестный тайно проник в частное домовладение, откуда похитил два Корана XIX века и еще одно издание 2000 года.

Четверг, 9 апреля 2020: Мошенницы похитили у севастопольских пенсионеров около миллиона рублей. Севастопольские полицейские задержали группу мошенниц, похитивших около 1 млн рублей у пенсионеров.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/v-sevastopole-obokrali-chetyre-produktovyh-pavilona-130189/

 
 

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