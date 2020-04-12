В Севастополе обокрали четыре продуктовых павильона

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
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Об этом сообщили читатели, наблюдавшие работу полиции, в том числе – поиск отпечатков пальцев.
Факт кражи из торговых павильонов подтвердили в пресс-службе севастопольского УМВД.
Читайте: В Красноперекопске полиция поймала форточника-грабителя
Там отметили, что вызов поступил утром 11 апреля, сейчас проводится проверка, результаты которой станут известны позже.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Красноперекопске полиция поймала форточника-грабителя. Красноперекопскими полицейскими задержан ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Красноперекопск, подозреваемый в совершении грабежа и кражи.
Пятница, 10 апреля 2020: В Ялте мужчина ограбил пункт выдачи товаров с помощью зажигалки. В Ялте сотрудниками полиции был задержан местный житель, который ограбил пункт выдачи товаров одной из компаний.
Пятница, 10 апреля 2020: В Симферополе полиция раскрыла кражу Коранов XIX века. В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 53-летнего местного жителя о том, что неизвестный тайно проник в частное домовладение, откуда похитил два Корана XIX века и еще одно издание 2000 года.
Четверг, 9 апреля 2020: Мошенницы похитили у севастопольских пенсионеров около миллиона рублей. Севастопольские полицейские задержали группу мошенниц, похитивших около 1 млн рублей у пенсионеров.
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