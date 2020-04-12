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В Крыму выпустили рекомендации по использованию медицинских масок

Воскресенье
12 апреля 2020
08:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


В Крыму выпустили рекомендации по использованию медицинских масок

© pixabay.com

России Минздрав Крыма выпустил рекомендации по использованию многоразовых и одноразовых масок.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара», – говорится в сообщении.

Как сообщается, функция маски – задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

«Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях» – уточнили в Минздраве Крыма.

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В сообщении указано, что прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.

Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними.

Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

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