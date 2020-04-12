В Крыму подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма заявили, что нашли миллиард для пострадавшего от ограничений бизнеса Будут ли «Ночные волки» штрафовать крымчан за нарушение карантина Полиция Крыма отправила по домам 188 пенсионеров Власти Севастополя озвучили оперативные данные по коронавирусу Верующие Севастополя вопреки самоизоляции посещают храмы

Третий за сутки случай заражения коронавирусом зарегистрирован на территории Крыма.

Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом общее число инфицированных в республике достигло 32 человек.

«В Республике Крым подтвержден один новый случай коронавирусной инфекции. По результатам эпидемиологического расследования установлено, что заболевший в период с 25 марта 2020 по 28 марта 2020 находился в командировке в Москве, обратился в медицинскую организацию с клиническими симптомами ОРВИ, при этом скрыл информацию о пребывании за пределами Крыма. При ухудшении состояния обследован на новую коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в ходе эпидемиологического расследования был установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников в количестве 14 человек. «С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и недопущения регистрации новых случаев, принято решение о помещении данных лиц в обсерватор под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование. В отношении отдаленных контактных лиц проводятся профилактические мероприятия – вручены постановления о самоизоляции в домашних условиях, установлено медицинское наблюдение», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Читайте: В Крыму критично увеличилось число пневмоний

О двух новых случаях заражения коронавирусом утром в воскресенье сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В настоящее время из 32 случаев заражения на территории республики 23 являются завозными, 9 случаев – местные. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Власти Севастополя озвучили оперативные данные по коронавирусу. По состоянию на утро 12 апреля в Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства города.

Сегодня : Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму. Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Крыму.

Сегодня : Число нарушающих режим самоизоляции в Крыму может снизиться. Известный крымский политолог Иван Мезюхо прокомментировал введение в Крыму штрафов для нарушителей режима самоизоляции.

Сегодня : Apple и Google создадут технологию для отслеживания контактов больных COVID-19. Корпорации Apple и Google договорились создать технологию для отслеживания людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19.