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Коронавирус в Крыму

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В Крыму подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом

Воскресенье
12 апреля 2020
20:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


Третий за сутки случай заражения коронавирусом зарегистрирован на территории Крыма.

Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом общее число инфицированных в республике достигло 32 человек.

«В Республике Крым подтвержден один новый случай коронавирусной инфекции. По результатам эпидемиологического расследования установлено, что заболевший в период с 25 марта 2020 по 28 марта 2020 находился в командировке в Москве, обратился в медицинскую организацию с клиническими симптомами ОРВИ, при этом скрыл информацию о пребывании за пределами Крыма. При ухудшении состояния обследован на новую коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в ходе эпидемиологического расследования был установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников в количестве 14 человек. «С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и недопущения регистрации новых случаев, принято решение о помещении данных лиц в обсерватор под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование. В отношении отдаленных контактных лиц проводятся профилактические мероприятия – вручены постановления о самоизоляции в домашних условиях, установлено медицинское наблюдение», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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О двух новых случаях заражения коронавирусом утром в воскресенье сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В настоящее время из 32 случаев заражения на территории республики 23 являются завозными, 9 случаев – местные. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы.

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