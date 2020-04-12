В Крыму опасаются очередной засухи

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом заявила директор ботанического сада Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Анна Репецкая.
«Нынешняя засуха, которая длится, начиная с осени, поскольку и осенью, и зимой, и весной осадков выпало мало, конечно, негативным образом скажется на растениях. Взрослые растения – 20, 30 и 40-летние не погибнут. Безусловно, у них будут меньше приросты, если продолжится такая же засуха, возможно, будет хуже цветение у декоративных кустарников, но они точно не погибнут. А вот для молодых растений, высаженных, например, осенью, это представляет угрозу», – цитирует Репецкую пресс-служба вуза.
По ее словам, деревья и кустарники обычно в это время года в поливе не нуждаются. В этом же году поливать необходимо и их. «В принципе мы всегда начинали полив в апреле, но это больше касалось только цветочно-декоративных культур, луковичные, например, тюльпаны, нарциссы, которые в это время цветут, мы, конечно, поливали. А вот деревья и кустарники, как правило, не нуждались в поливе. В этом же году мы в ботаническом саду начали полив, прежде всего молодых растений», – отметила Репецкая.
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Директор ботсада КФУ также дала советы по уходу за деревьями в столице Крыма. «В наших засушливых условиях, а Симферополь и Крым находятся в условиях недостаточного увлажнения, растения нужно поливать. В условиях засухи особенно. Да, приходится исходить из тех возможностей, из того количества водных ресурсов, которые имеются. Оптимально, конечно, это не только полив растений под корень, но и увлажнение кроны, потому что растения испытывают не только засуху в подземной сфере, но и воздушную засуху – подсыхают листья, ухудшается цветение», – подчеркнула Репецкая.
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