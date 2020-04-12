В ФСБ разъяснили правила выхода в море в Крыму

© ezoport.ru

Пограничное управление ФСБ России по Крыму напомнило о правилах выхода в море на маломерных плавсредствах, которые будут актуальны после отмены режима самоизоляции. Правила касаются выхода в территориальные и внутренние воды.

Пресс-служба Погрануправления также перечислила участки, где не установлен пограничный режим.

«Перед тем, как выйти в море в целях прогулки или любительского рыболовства, важно определиться, будет ли ваш выход в море проходить в территориальных или во внутренних водах Российской Федерации, – говорится в сообщении. – В целях создания благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры Крыма Федеральной службой безопасности Российской Федерации внесены изменения в действующее законодательство, которые упростили порядок выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря».

Капитан судна может не уведомлять Пограничное управление о выходе в море на ряде участков, где пограничный режим не установлен: мыс Прибойный – мыс Тарханкут, мыс Урет – точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45°12′12» северной широты, 33°08′48» восточной долготы), мыс Евпаторийский – мыс Лукулл – мыс Херсонес, мыс Фиолент – мыс Айя – надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23′07» северной широты, 33°44′28» восточной долготы) – мыс Николая – мыс Троицы, мыс Опасный – мыс Айтодор – мыс Аю-Даг, мыс Чикен – мыс Меганом, мыс Толстый – мыс Киик-Атлама – мыс Чауда, мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00′46» северной широты, 35°57′19» восточной долготы) – скалы Корабль-Камень – мыс Кыз-Аул.

Читайте: Стало известно за что могут закрыть работающие в Крыму предприятия

Если капитан судна решит выйти за пределы данных зон, то он должен уведомить об этом ближайшее подразделение Пограничного управления и предоставить всю необходимую информацию. Также он должен отчитаться по возвращению или в случае невозвращения в пункт базирования в установленное время. У всего экипажа должны быть при себе документы, удостоверяющие личность.

Вопрос о пребывании судна в акваториях Черного или Азовского морей в темное время суток должен дополнительно согласовываться с ближайшим к району выхода в море подразделением (пограничной заставой) Пограничного управления.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : «Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки. Контролем за соблюдением режима самоизоляции в Севастополе занимаются сотрудники полиции, Росгвардии, двух департаментов - общественной безопасности и территориального развития – и народные дружины, которые сейчас формируются в Севастополе.

Сегодня : Стало известно за что могут закрыть работающие в Крыму предприятия. Отсутствие бесконтактных градусников и наличие кофейного аппарата – эти и другие нарушения могут лишить крымские предприятия желанной возможности работать в период действия режима повышенной готовности в Республике Крым, напомнил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в регионе.

Вчера : Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму придержат до среды. Новые штрафы, утвержденные накануне Госсоветом РК, за нарушение режима самоизоляции как для предприятий, так и для отдельных граждан, будут применяться со среды и только в отношении нарушителей.

Пятница, 10 апреля 2020 : Экипаж пришедшей из Греции яхты отправлен в обсерватор. Феодосийский городской суд удовлетворил административный иск в отношении команды яхты «Варвара» и постановил отправить их в обсерватор на 14 дней.