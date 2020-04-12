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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Туристка сорвалась со скалы в Бахчисарайском районе

Воскресенье
12 апреля 2020
13:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Бахчисарай

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


Крымские спасатели оказали помощь туристке в горно-лесной зоне в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 18-30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе с. Малиновка Бахчисарайского района требуется помощь туристке. Девушка вышла в однодневный поход по горному Крыму, однако, не имея навыков, сорвалась со скалы высотой 15 метров и травмировала нижние конечности, самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь в транспортировке к карете скорой помощи.

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В МЧС сообщили, что точное местонахождение пострадавшей было определено с помощью мобильной связи.

— По прибытии на место личным составом «Крым-Спас», сотрудниками горно-спасательной части специального отряда ГУ МЧС России по Республике Крым пострадавшая была транспортирована с соблюдением всех мер безопасности к карете скорой помощи и затем доставлена в лечебное учреждение, — рассказали спасатели.

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