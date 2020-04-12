Стало известно за что могут закрыть работающие в Крыму предприятия

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Отсутствие бесконтактных градусников и наличие кофейного аппарата – эти и другие нарушения могут лишить крымские предприятия желанной возможности работать в период действия режима повышенной готовности в Республике Крым, напомнил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в регионе.

Незначительные нарушения проверка выявила на трех крымских предприятиях, среди них отсутствие положенной дистанции между работниками и кофейный аппарат общего пользования. Предприятия до 13 апреля должны исправить эти недочеты, отметил Гоцанюк.

«На предприятии ООО «Асгард» выявлено отсутствие бесконтактных измерителей температуры, ненадлежащая организация питания рабочих, несоблюдение допустимой дистанции между рабочими. Работы на объекте приостановлены до устранения замечаний», - сообщил председатель правительства.

Еще на двух промышленных предприятиях в Симферополе и на трех предприятиях, выполняющих дорожно-строительные работы, выявленные ранее замечания были устранены в полном объеме.

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У крупных крымских застройщиков, задействованных в том числе и на работах по национальным проектам – ООО «Карбон Строй», ООО «СК Консоль-Строй ЛТД», ООО «ГК Монолит» и ООО «СЗ «Рич Плюс» – нарушений не нашлось.

Ранее в Крыму утвердили список из 92 компаний, которым правительство республики разрешило работать в период режима повышенной готовности при условии соблюдения всех профилактических мер на своих производствах.

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