«Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе

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По сведениям очевидцев, это произошло днем 11 апреля у торгового центра «Московский», а точнее – прямо в нем.
Вероятно, дама перепутала педали, но комментаторы дали и другие версии:
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«Если в машине, то это самоизоляция. Вот дама и зашла в банк, не нарушая режим»,
«Бизнеследи приехала за компенсацией на малый бизнес»,
«Мне только спросить, только спросить!»,
«Искала себе надежного партнера».
Информации о пострадавших нет.
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Сегодня: Пиротехники МЧС у берега Керчи нашли шесть авиабомб времен войны. В районе Керчи специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым обезвредили шесть авиабомб и три фугаса времен Второй мировой войны.
Вчера: Среди пострадавших от игр с бензином крымских детей есть четырехлетний ребенок. Пострадавшие от поджога канистры с бензином дети в Сакском районе играли во дворе частного дома, об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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