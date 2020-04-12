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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

«Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе

Воскресенье
12 апреля 2020
16:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


«Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе

© INFOTOWN - Новости Севастополя

Автоледи, въехавшая на «Мазде» в отделение Генбанка прямо через стеклянную стену, стала поводом для шуток подписчиков группы «INFOTOWN - Новости Севастополя» Вконтакте.

По сведениям очевидцев, это произошло днем 11 апреля у торгового центра «Московский», а точнее – прямо в нем.

Вероятно, дама перепутала педали, но комментаторы дали и другие версии:

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«Если в машине, то это самоизоляция. Вот дама и зашла в банк, не нарушая режим»,

«Бизнеследи приехала за компенсацией на малый бизнес»,

«Мне только спросить, только спросить!»,

«Искала себе надежного партнера».

Информации о пострадавших нет.

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Сегодня: За неделю в Крыму ликвидировали 159 пожаров. Также спасатели 8 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

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Сегодня: Пиротехники МЧС у берега Керчи нашли шесть авиабомб времен войны. В районе Керчи специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым обезвредили шесть авиабомб и три фугаса времен Второй мировой войны.

Вчера: Среди пострадавших от игр с бензином крымских детей есть четырехлетний ребенок. Пострадавшие от поджога канистры с бензином дети в Сакском районе играли во дворе частного дома, об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/samoizolirovannaya-v-mashine-dama-vehala-v-genbank-v-sevastopole-130214/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

«Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе

«Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе

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