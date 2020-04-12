«Самоизолированная» в машине дама въехала в Генбанк в Севастополе

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Автоледи, въехавшая на «Мазде» в отделение Генбанка прямо через стеклянную стену, стала поводом для шуток подписчиков группы «INFOTOWN - Новости Севастополя» Вконтакте.

По сведениям очевидцев, это произошло днем 11 апреля у торгового центра «Московский», а точнее – прямо в нем.

Вероятно, дама перепутала педали, но комментаторы дали и другие версии:

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«Если в машине, то это самоизоляция. Вот дама и зашла в банк, не нарушая режим»,

«Бизнеследи приехала за компенсацией на малый бизнес»,

«Мне только спросить, только спросить!»,

«Искала себе надежного партнера».

Информации о пострадавших нет.

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