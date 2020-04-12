Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 12 апреля.
В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 69 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 12, ближайшей ночью от 2 до 5 градусов выше нуля.
В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 59 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 66 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.
В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 60 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.
В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 67 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.
В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 65 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 11, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 69 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.
В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 65 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня около 10 градусов тепла. По городам: в Алупке - 10, в Артеке - 10, в Евпатории - 10, в Керчи - 10, в Мысовом - 10, в Поповке - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 11, в Сочи - 13, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
Читайте: Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни в Крыму
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Очередные заморозки ожидаются в Крыму в степных и предгорных районах. Ночные заморозки ожидаются в Крыму в степных и предгорных районах.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Пятница, 10 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 20, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 27 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Четверг, 9 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 19, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 71 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-12-aprelya-130192/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
12:21 Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
12:19 В ФСБ разъяснили правила выхода в море в Крыму
11:59 Крым закупит противовирусные и антибактериальные препараты на 80 млн рублей
11:19 Пиротехники МЧС у берега Керчи нашли шесть авиабомб времен войны
10:47 Карантин на двух фрегатах ЧФ РФ закончен
10:19 В Крыму опасаются очередной засухи
10:12 «Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки
09:30 Число нарушающих режим самоизоляции в Крыму может снизиться