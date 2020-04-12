Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 12, ближайшей ночью от 2 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 73 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 12 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 69 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 12, ближайшей ночью от 2 до 5 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 59 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 66 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 60 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 67 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 65 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 11, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 69 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 65 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня около 10 градусов тепла. По городам: в Алупке - 10, в Артеке - 10, в Евпатории - 10, в Керчи - 10, в Мысовом - 10, в Поповке - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 11, в Сочи - 13, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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