Полиция Крыма отправила по домам 188 пенсионеров

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За сутки 188 крымчан из категории «65+» находились на улице вопреки Указу Главы Республики Крым.

Об этом министр внутренних дел по Республике Крым, генерал-майор полиции Павел Каранда заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

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– Стало меньше у нас на улицах пожилых граждан. За вчерашний день 188 уведомлений выдано пожилым гражданам, которые находились в общественных местах. Проведены профилактические беседы с ними, – сказал Павел Каранда.

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Сегодня : За крымчанами в самоизоляции проследят с помощью новых технологий. Власти Крыма совместно с силовиками будут при помощи мобильных телефонов контролировать граждан, находящихся на самоизоляции.

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