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Полиция Крыма отправила по домам 188 пенсионеров

Воскресенье
12 апреля 2020
16:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


За сутки 188 крымчан из категории «65+» находились на улице вопреки Указу Главы Республики Крым.

Об этом министр внутренних дел по Республике Крым, генерал-майор полиции Павел Каранда заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

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– Стало меньше у нас на улицах пожилых граждан. За вчерашний день 188 уведомлений выдано пожилым гражданам, которые находились в общественных местах. Проведены профилактические беседы с ними, – сказал Павел Каранда.

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Сегодня: За крымчанами в самоизоляции проследят с помощью новых технологий. Власти Крыма совместно с силовиками будут при помощи мобильных телефонов контролировать граждан, находящихся на самоизоляции.

Сегодня: В ФСБ разъяснили правила выхода в море в Крыму. Пограничное управление ФСБ России по Крыму напомнило о правилах выхода в море на маломерных плавсредствах, которые будут актуальны после отмены режима самоизоляции. Правила касаются выхода в территориальные и внутренние воды.

Сегодня: «Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки. Контролем за соблюдением режима самоизоляции в Севастополе занимаются сотрудники полиции, Росгвардии, двух департаментов - общественной безопасности и территориального развития – и народные дружины, которые сейчас формируются в Севастополе.

Сегодня: Стало известно за что могут закрыть работающие в Крыму предприятия. Отсутствие бесконтактных градусников и наличие кофейного аппарата – эти и другие нарушения могут лишить крымские предприятия желанной возможности работать в период действия режима повышенной готовности в Республике Крым, напомнил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в регионе.

 

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