Пиротехники МЧС у берега Керчи нашли шесть авиабомб времен войны

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Керчь
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12 апреля 2020
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«10 апреля были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны: 6 осколочных авиабомб весом 10 кг (АО-10) и 3 фугасные авиационные бомбы весом 50 кг (ФАБ-50)», - пояснили в ГУ МЧС.
Снаряды обнаружили в поселке Опасном городского округа Керчь, в 100 метрах от берега возле старого причала, на глубине 2-2,5 метра. Взрывоопасные предметы были перевезены на специальный полигон, где их уничтожили пиротехники спецподразделения.
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Ранее сообщалось, что в Крыму были трое подростков из Сакского района, которые подожгли канистру с бензином. Один из детей получил ожоги второй и третьей степени, двое других – ожоги дыхательных путей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Среди пострадавших от игр с бензином крымских детей есть четырехлетний ребенок. Пострадавшие от поджога канистры с бензином дети в Сакском районе играли во дворе частного дома, об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Вчера: Четверо детей играли в Крыму с канистрой бензина и обгорели. В Крыму в ожоговое отделение госпитализированы трое подростков, поджегших канистру с бензином.
Пятница, 10 апреля 2020: На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма. В Херсонской области увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма.
Пятница, 10 апреля 2020: Пропавших в Крыму подростков нашли в лесу. Сотрудники полиции по Симферопольскому району разыскали двух братьев-подростков, которые несколько дней назад ушли в неизвестном направлении, не предупредив взрослых и были объявлены в розыск.
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