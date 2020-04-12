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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Пиротехники МЧС у берега Керчи нашли шесть авиабомб времен войны

Воскресенье
12 апреля 2020
11:19

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


В районе Керчи специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым обезвредили шесть авиабомб и три фугаса времен Второй мировой войны.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«10 апреля были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны: 6 осколочных авиабомб весом 10 кг (АО-10) и 3 фугасные авиационные бомбы весом 50 кг (ФАБ-50)», - пояснили в ГУ МЧС.

Снаряды обнаружили в поселке Опасном городского округа Керчь, в 100 метрах от берега возле старого причала, на глубине 2-2,5 метра. Взрывоопасные предметы были перевезены на специальный полигон, где их уничтожили пиротехники спецподразделения.

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Ранее сообщалось, что в Крыму были трое подростков из Сакского района, которые подожгли канистру с бензином. Один из детей получил ожоги второй и третьей степени, двое других – ожоги дыхательных путей. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Среди пострадавших от игр с бензином крымских детей есть четырехлетний ребенок. Пострадавшие от поджога канистры с бензином дети в Сакском районе играли во дворе частного дома, об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Вчера: Четверо детей играли в Крыму с канистрой бензина и обгорели. В Крыму в ожоговое отделение госпитализированы трое подростков, поджегших канистру с бензином.

Пятница, 10 апреля 2020: На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма. В Херсонской области увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма.

Пятница, 10 апреля 2020: Пропавших в Крыму подростков нашли в лесу. Сотрудники полиции по Симферопольскому району разыскали двух братьев-подростков, которые несколько дней назад ушли в неизвестном направлении, не предупредив взрослых и были объявлены в розыск.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/pirotehniki-mchs-u-berega-kerchi-nashli-shest-aviabomb-vremen-voiny-130175/

 
 

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