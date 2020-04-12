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Крымчане стали скрывать прибывших из Москвы родственников

Воскресенье
12 апреля 2020
12:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


При обращении за медицинской помощью граждане умалчивают о прибытии родственников из Москвы, тем самым создавая риск для врачей.

Об этом сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— У нас участились случаи, когда в семьи приезжают родные близкие из Москвы и Московской области, и люди, обращающиеся за медицинской помощью, об этом сразу не говорят. При такой ситуации мы можем большое количество медработников отстранять от работы ввиду получения в последующем положительного результата (на коронавирус – прим.). Большая просьба, не скрывайте эти данные эпиданамнеза, это очень важно, — призвала крымчан к ответственности Пеньковская.

Читайте: Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 10 апреля 2020: Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко призвал крымчан обращаться на горячую линию министерства, в полицию или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 в случае, если они заметили незаконное размещение туристов.

Пятница, 10 апреля 2020: Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха. Некоторые санатории требуют доплаты от граждан, которые не смогли приехать по путевке из-за ограничительных мер и переносят время отдыха на лето.

Среда, 8 апреля 2020: Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя. Проведение майских праздников и курортного сезона в Ялте зависит от дисциплинированности граждан в настоящее время.

Среда, 8 апреля 2020: Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы. Всех пассажиров, прибывающих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга авиарейсами, будут отправлять в обсерваторы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/krymchane-stali-skryvat-pribyvshih-iz-moskvy-rodstvennikov-130196/

 
 

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