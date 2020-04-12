Крым закупит противовирусные и антибактериальные препараты на 80 млн рублей

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
«Мы запланировали и уже у нас находится в контрактах, на около 80 миллионов рублей мы закупаем противовирусные и антибактериальные. Это – на случай возможного ухудшения ситуации в Крыму», – сказал министр.
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Общее число зараженных в Крыму достигло 29 человек, выздоровели 12.
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