Крым закупит противовирусные и антибактериальные препараты на 80 млн рублей

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Власти Крыма потратят порядка 80 млн рублей на закупку препаратов на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«Мы запланировали и уже у нас находится в контрактах, на около 80 миллионов рублей мы закупаем противовирусные и антибактериальные. Это – на случай возможного ухудшения ситуации в Крыму», – сказал министр.

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Общее число зараженных в Крыму достигло 29 человек, выздоровели 12.

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