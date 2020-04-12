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Крым закупит противовирусные и антибактериальные препараты на 80 млн рублей

Воскресенье
12 апреля 2020
11:59

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


Власти Крыма потратят порядка 80 млн рублей на закупку препаратов на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«Мы запланировали и уже у нас находится в контрактах, на около 80 миллионов рублей мы закупаем противовирусные и антибактериальные. Это – на случай возможного ухудшения ситуации в Крыму», – сказал министр.

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Общее число зараженных в Крыму достигло 29 человек, выздоровели 12.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/krym-zakupit-protivovirusnye-i-antibakterialnye-preparaty-na-80-mln-rublei-130177/

 
 

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