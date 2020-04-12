«Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки

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Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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12 апреля 2020
Об этом во время прямого эфира на правительственном телеканале сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
«Штрафы могут выписывать по разным протоколам полиция и департамент общественной безопасности. Вчера еще я департамент территориального развития наделил полномочиями выписывать штрафы», - отметил он.
Люди, имеющие право составлять протоколы о необходимости административных наказаний, будут и в составе патрульных групп народной дружины.
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«Короноскептки считают, что им можно, им повезет, их пронесет, это их не касается. <…> Кто нарушает указ губернатора – будет это предписание получать, которые превратится в штрафные санкции», - уточнил Развожаев.
Имеющийся пропуск не поможет в случае, если его владелец будет застигнут вне пути между домом и работой, отметил врио губернатора. Что касается торговли пропусками через интернет, то этой проблемой серьезно занимаются правоохранительные органы.
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Вчера: Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму придержат до среды. Новые штрафы, утвержденные накануне Госсоветом РК, за нарушение режима самоизоляции как для предприятий, так и для отдельных граждан, будут применяться со среды и только в отношении нарушителей.
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