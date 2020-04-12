«Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки

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Контролем за соблюдением режима самоизоляции в Севастополе занимаются сотрудники полиции, Росгвардии, двух департаментов - общественной безопасности и территориального развития – и народные дружины, которые сейчас формируются в Севастополе.

Об этом во время прямого эфира на правительственном телеканале сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Штрафы могут выписывать по разным протоколам полиция и департамент общественной безопасности. Вчера еще я департамент территориального развития наделил полномочиями выписывать штрафы», - отметил он.

Люди, имеющие право составлять протоколы о необходимости административных наказаний, будут и в составе патрульных групп народной дружины.

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«Короноскептки считают, что им можно, им повезет, их пронесет, это их не касается. <…> Кто нарушает указ губернатора – будет это предписание получать, которые превратится в штрафные санкции», - уточнил Развожаев.

Имеющийся пропуск не поможет в случае, если его владелец будет застигнут вне пути между домом и работой, отметил врио губернатора. Что касается торговли пропусками через интернет, то этой проблемой серьезно занимаются правоохранительные органы.

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