Карантин на двух фрегатах ЧФ РФ закончен

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму Крым закупит противовирусные и антибактериальные препараты на 80 млн рублей «Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки Число нарушающих режим самоизоляции в Крыму может снизиться Аксенов признал нехватку сил для контроля над приезжающими в Крым

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» мероприятий зашли в Севастополь и отшвартовались у штатных причалов.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

Ранее при стоянке на рейде эпидемиологи Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ЧФ провели на кораблях комплекс специальных противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе дезинфекцию корабельных помещений. Как отмечают на флоте, были применены генераторы холодного тумана. Также медиками был осмотрен личный состав фрегатов. Больных не выявлено.

«После захода в Севастополь для личного состава запланирован короткий отдых, а для кораблей - плановое техническое обслуживание и пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего экипажи продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки», - говорится в информации, предоставленной ЧФ.

Читайте: Подлодка ЧФ уничтожила ракетным ударом корабли условного противника

Экипажи боевых кораблей вернулись в Севастополь после выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море. В конце марта в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении двухнедельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункты базирования.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В России отменили военный призыв для выпускников. Весенний призыв в армию не будет распространяться на одиннадцатиклассников, которые выпускаются в этом году.

Пятница, 10 апреля 2020 : Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма. Моряков двух фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» посадят на карантин.

Пятница, 10 апреля 2020 : Россия намерена потратить 100 млрд рублей на строительство двух вертолетоносцев в Крыму. Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на керченском заводе «Залив» в Крыму обойдется примерно 100 млрд рублей, контракт подпишут до конца апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Четверг, 9 апреля 2020 : Киев не станет преследовать крымчан за службу в российской армии. В прокуратуре АРК в Киеве назвали крымчан, отправившихся на военную службу в другие регионы РФ, «жертвами» и заявили, что не планируют возбуждать уголовные дела в отношении их.