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Карантин на двух фрегатах ЧФ РФ закончен

Воскресенье
12 апреля 2020
10:47

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» мероприятий зашли в Севастополь и отшвартовались у штатных причалов.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

Ранее при стоянке на рейде эпидемиологи Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ЧФ провели на кораблях комплекс специальных противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе дезинфекцию корабельных помещений. Как отмечают на флоте, были применены генераторы холодного тумана. Также медиками был осмотрен личный состав фрегатов. Больных не выявлено. 

«После захода в Севастополь для личного состава запланирован короткий отдых, а для кораблей - плановое техническое обслуживание и пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего экипажи продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки», - говорится в информации, предоставленной ЧФ.

Читайте: Подлодка ЧФ уничтожила ракетным ударом корабли условного противника

Экипажи боевых кораблей вернулись в Севастополь после выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море. В конце марта в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении двухнедельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункты базирования.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В России отменили военный призыв для выпускников. Весенний призыв в армию не будет распространяться на одиннадцатиклассников, которые выпускаются в этом году.

Пятница, 10 апреля 2020: Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма. Моряков двух фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» посадят на карантин.

Пятница, 10 апреля 2020: Россия намерена потратить 100 млрд рублей на строительство двух вертолетоносцев в Крыму. Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на керченском заводе «Залив» в Крыму обойдется примерно 100 млрд рублей, контракт подпишут до конца апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Четверг, 9 апреля 2020: Киев не станет преследовать крымчан за службу в российской армии. В прокуратуре АРК в Киеве назвали крымчан, отправившихся на военную службу в другие регионы РФ, «жертвами» и заявили, что не планируют возбуждать уголовные дела в отношении их.

 

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