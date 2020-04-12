Какой сегодня праздник 12 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020
© pixabay.com
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день авиации и космонавтики (International Day of Human Space Flight)
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
Как праздник — День космонавтики — был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.
Католическая Пасха
Для всего христианского мира самым большим и почитаемым праздником богослужебного года является Пасха. Пасха (лат. Pascha) — христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, отмечаемый католической церковью в первое воскресенье после полнолуния после весеннего равноденствия (между 22 марта и 25 апреля).
Утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоскости, разбивают, разбрасывая скорлупу. Крашеными яйцами обмениваются родные и знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушки — возлюбленным, в обмен на пальмовые ветки.
В течение всей Пасхальной недели посещаются богослужения в костелах, продолжаются уличные представления на религиозные темы.
Иван Лествичник
В этот день православная церковь отмечает память Иоанна Лествичника - христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря, жившего в 6-7 веках. Иоанн является автором «Лествицы» (от старославянского «лестница») - своего рода руководства к нравственному самосовершенствованию. В своем произведении Иоанн представил 30 добродетелей в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к идеалу.
Также сегодня, 12 апреля, отмечают такие праздники:
- Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)
- День рождения рок-н-ролла
- День памяти преподобного Иоанна Лествичника
- День работников ракетно-космической отрасли Украины
- День работников науки в Казахстане
- День войск противовоздушной обороны России
- Международный день осознанных сновидений (International Lucid Dreaming Day)
Читайте: В Крыму мамаши в самоизоляции гуляют с детьми на крышах многоэтажек
- День плетения из солнечных лучей
- День тишины (Day Of Silence) в США
- День жареных сэндвичей с сыром (National Grilled Cheese Sandwich Day) в США
- День детей в Боливии
- День большого ветра (National Big Wind Day) в США
- День поста и молитвы в Либерии
- День лакрицы (National Licorice Day) в США
- День «Прогулки по дикой стороне» (National Walk on Your Wild Side Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Аполлос, Епафродит, Зосима, Кифа, Сосфен, Захар, Савва, Софрон, Еввула, Иоад, Кесарь (Цезарь).
Что происходило 12 апреля в прошлые годы
467 - Артемий стал императором Западной Римской империи.
1204 - Константинополь сдался армиям Четвертого Крестового Похода, временно уничтожая Византийскую империю.
1606 - Британия приняла свой флаг «Юнион Джек».
1633 - Римская инквизиция начала формальное следствие относительно работ Галилео Галилея.
1709 - Шведские войска Карла XII подошли к стенам Полтавы.
1857 - Гюстав Флобер опубликовал роман «Госпожа Бовари».
1903 - В Англии начала действовать городская служба омнибусовдвухэтажных автобусов.
1934 - На вершине горы Вашингтон, США подтвержден сильнейший порыв ветра на поверхности Земли (372 километра в час).
1936 - Газета «Правда» впервые назвала И. Сталина «отцом народов».
1945 - Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт скончался от инсульта.
1961 - Космический корабль «Восток-1», пилотируемый 27-летним Юрием Гагариным, стартовал в 9:07 по московскому времени с космодрома Байконур (Казахстан), сделал за 108 минут один виток вокруг Земли и в 10:55 приземлился вблизи Поволжского города Энгельс (Россия). Это был первый удачный полет в космос, когда космонавт живым вернулся на Землю.
1984 - В СССР объявлено о начале перехода к 11-летней системе среднего образования.
1992 - В Марне-Ла-Валле под Парижем открылся Евродиснейленд.
1999 - Президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон обвинен в непочтительном отношении к суду после «умышленных ложных показаний» во время общественного рассмотрения дела относительно сексуальных домогательств.
2009 - Военно-морские силы США освободили из плена корсаров капитана Ричарда Филлипса, убив трех и захватывая четвертого пирата.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 апреля. Какие праздники будут завтра?
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Художница Ксения Симонова поддержала Крым особой песочной анимацией. «Все будет хорошо» – такими словами начинается новая, особенная песочная анимация крымской художницы, лауреата международных конкурсов Ксении Симоновой.
Вчера: Какой сегодня праздник 11 апреля. Сегодня, 11 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Пятница, 10 апреля 2020: В России резко выросли продажи виагры. Продажи виагры и аналогичных препаратов в российских аптеках в последние недели выросли на 40%.
Пятница, 10 апреля 2020: Какой сегодня праздник 10 апреля. Сегодня, 10 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/kakoi-segodnya-prazdnik-12-aprelya-130191/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
12:21 Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
12:19 В ФСБ разъяснили правила выхода в море в Крыму
11:59 Крым закупит противовирусные и антибактериальные препараты на 80 млн рублей
11:19 Пиротехники МЧС у берега Керчи нашли шесть авиабомб времен войны
10:47 Карантин на двух фрегатах ЧФ РФ закончен
10:19 В Крыму опасаются очередной засухи
10:12 «Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки
09:30 Число нарушающих режим самоизоляции в Крыму может снизиться