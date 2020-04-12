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Какой сегодня праздник 12 апреля

Воскресенье
12 апреля 2020
06:17

Использованы материалы: Новости Крыма

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12 апреля 2020


Какой сегодня праздник 12 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 12 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день авиации и космонавтики (International Day of Human Space Flight)

Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

Как праздник — День космонавтики — был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

Католическая Пасха

Католическая Пасха

Для всего христианского мира самым большим и почитаемым праздником богослужебного года является Пасха. Пасха (лат. Pascha) — христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, отмечаемый католической церковью в первое воскресенье после полнолуния после весеннего равноденствия (между 22 марта и 25 апреля).

Утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоскости, разбивают, разбрасывая скорлупу. Крашеными яйцами обмениваются родные и знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушки — возлюбленным, в обмен на пальмовые ветки.

В течение всей Пасхальной недели посещаются богослужения в костелах, продолжаются уличные представления на религиозные темы.

Иван Лествичник

В этот день православная церковь отмечает память Иоанна Лествичника - христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря, жившего в 6-7 веках. Иоанн является автором «Лествицы» (от старославянского «лестница») - своего рода руководства к нравственному самосовершенствованию. В своем произведении Иоанн представил 30 добродетелей в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к идеалу.

Также сегодня, 12 апреля, отмечают такие праздники:

- Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)

- День рождения рок-н-ролла

- День памяти преподобного Иоанна Лествичника

- День работников ракетно-космической отрасли Украины

- День работников науки в Казахстане

- День войск противовоздушной обороны России

- Международный день осознанных сновидений (International Lucid Dreaming Day)

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- День плетения из солнечных лучей

- День тишины (Day Of Silence) в США

- День жареных сэндвичей с сыром (National Grilled Cheese Sandwich Day) в США

- День детей в Боливии

- День большого ветра (National Big Wind Day) в США

- День поста и молитвы в Либерии

- День лакрицы (National Licorice Day) в США

- День «Прогулки по дикой стороне» (National Walk on Your Wild Side Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Аполлос, Епафродит, Зосима, Кифа, Сосфен, Захар, Савва, Софрон, Еввула, Иоад, Кесарь (Цезарь).

Что происходило 12 апреля в прошлые годы

467 - Артемий стал императором Западной Римской империи.

1204 - Константинополь сдался армиям Четвертого Крестового Похода, временно уничтожая Византийскую империю.

1606 - Британия приняла свой флаг «Юнион Джек».

1633 - Римская инквизиция начала формальное следствие относительно работ Галилео Галилея.

1709 - Шведские войска Карла XII подошли к стенам Полтавы.

1857 - Гюстав Флобер опубликовал роман «Госпожа Бовари».

1903 - В Англии начала действовать городская служба омнибусовдвухэтажных автобусов.

1934 - На вершине горы Вашингтон, США подтвержден сильнейший порыв ветра на поверхности Земли (372 километра в час).

1936 - Газета «Правда» впервые назвала И. Сталина «отцом народов».

1945 - Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт скончался от инсульта.

1961 - Космический корабль «Восток-1», пилотируемый 27-летним Юрием Гагариным, стартовал в 9:07 по московскому времени с космодрома Байконур (Казахстан), сделал за 108 минут один виток вокруг Земли и в 10:55 приземлился вблизи Поволжского города Энгельс (Россия). Это был первый удачный полет в космос, когда космонавт живым вернулся на Землю.

1984 - В СССР объявлено о начале перехода к 11-летней системе среднего образования.

1992 - В Марне-Ла-Валле под Парижем открылся Евродиснейленд.

1999 - Президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон обвинен в непочтительном отношении к суду после «умышленных ложных показаний» во время общественного рассмотрения дела относительно сексуальных домогательств.

2009 - Военно-морские силы США освободили из плена корсаров капитана Ричарда Филлипса, убив трех и захватывая четвертого пирата.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 апреля. Какие праздники будут завтра?

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/kakoi-segodnya-prazdnik-12-aprelya-130191/

 
 

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