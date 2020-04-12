Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

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Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Крыму.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас двое новых заболевших на эту минуту. Один – житель Керчи, член семьи, 85 лет мужчине, он в боксе находится в керченской больнице. И в Симферополе – случай привозной, один из членов семьи прилетел из Москвы, соответственно, отец заболел, ходил на работу, были контакты. Сейчас главная задача – установить все контакты», – сообщил Аксенов.

Как уточнила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, симферопольский зараженный инфицировался от своего сына, приехавшего из Москвы. «Гражданин 50 лет, за пределы России не выезжал. Заболел 7 апреля. 28 марта к нему из Москвы вернулся сын-студент. Со слов заболевшего, сын болел еще в Москве, по приезду у него наблюдались незначительные симптомы ОРВИ, но за медицинской помощью они не обращались. Закончили симптоматическое самолечение и ребенок остался в семье», – рассказала она.

Мужчина работает на складе, с 6 апреля деятельность предприятия была разрешена. С симптомами ОРВИ он вышел на работу. «После появления первых признаков заболевания, он на работе был один день. По результатам эпидрасследования установлено, что работодателем не осуществлялась термометрия сотрудников, по словам директора, масочный режим соблюдался. Для дезинфекции поверхностей, для обработки рук средства имеются, однако при опросе смутно объясняется, кто и как это проводил», – добавила Пеньковская.

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Контакты мужчины – пять человек, которые работали на складе. У одного из сотрудников и его жены наблюдаются симптомы ОРВИ, они госпитализированы в инфекционное отделение 7 городской больницы Симферополя, остальные сотрудники – в обсерватор в Евпаторию.

Таким образом количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Крыму достигло 31. 12 из них выздоровели, а более 1,7 тысячи человек снято с меднаблюдения.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы. Их размер установили по аналогии с Москвой: для граждан 4 тысячи рублей, при повторном нарушении – 5 тысяч рублей; для должностных лиц – до 40 тысяч рублей; для юрлиц – до полумиллиона рублей. Соответствующий законопроект прошел два чтения в крымском парламенте. До среды их взимать не будут – ограничатся профилактическими беседами.

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