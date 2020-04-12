Число нарушающих режим самоизоляции в Крыму может снизиться

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму Крым закупит противовирусные и антибактериальные препараты на 80 млн рублей Карантин на двух фрегатах ЧФ РФ закончен «Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки Аксенов признал нехватку сил для контроля над приезжающими в Крым

Известный крымский политолог Иван Мезюхо прокомментировал введение в Крыму штрафов для нарушителей режима самоизоляции.

– Принятие данного законодательного акта абсолютно обосновано. Действительно, часть крымчан не желает соблюдать режим самоизоляции. В этой связи полуостров пользуется законотворческим опытом российской столицы, которая, можно сказать, является локомотивом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — считает Иван Мезюхо.

По его словам, не просто так дается время, чтобы крымчане одумались и поняли, что необходимо заботиться о своем здоровье и своих близких.

— Тот факт, что будут штрафовать не с понедельника тоже является позитивным. Есть время для органов государственной власти разъяснить законодательное нововведение жителям Крымского полуострова. Убежден в том, что чем дисциплинированнее будет вести себя наше общество, тем быстрее мы сможем справиться с этим вызовом – коронавирусом. Все-таки это не шутки. Это серьезный вызов для общества, экономики, политического мира, — уверен политолог. – В конце концов, число людей нарушающих режим самоизоляции в Крыму снизится.

Он также отметил, что у крымчан существует такое понятие как самодисциплина.

Читайте: Коронавирус будут диагностировать по клинической картине без лабораторного подтверждения

— Мы за последние шесть лет преодолели различного рода препятствия в виде каких-то бытовых сложностей. Мы пережили энергоблокаду. Мы с честью преодолели время, которое называли переходным периодом. Все-таки этот исторический опыт никуда не исчез и крымчане после этого законодательного нововведения будут еще более дисциплинированы чем сейчас, — говорит Иван Мезюхо. – К сожалению, нарушения режима самоизоляции не редкость. Но в этом плане, наверное, жители Крыма ведут себя так же, как и жители других регионов нашей страны.

Напомним, в пятницу, 10 апреля, крымский парламент принял поправки в республиканский Закон «Об административных правонарушениях», позволяющий штрафовать нарушителей режима самоизоляции. За первое нарушение грозит штраф 4 тысячи рублей, за повторное – 5 тысяч. Такую же сумму заплатит автомобилист. Штраф для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму. Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Крыму.

Сегодня : Apple и Google создадут технологию для отслеживания контактов больных COVID-19. Корпорации Apple и Google договорились создать технологию для отслеживания людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19.

Сегодня : В Крыму выпустили рекомендации по использованию медицинских масок. России Минздрав Крыма выпустил рекомендации по использованию многоразовых и одноразовых масок.

Вчера : Неделю не сообщали результаты: как вылечившиеся в Крыму пережили коронавирус. Коронавирус прошел – а симптомов и не было. В отличие от мужа, за жизнь которого врачи боролись больше недели. Все это время Юлия вместе с двумя детьми ждала результатов тестов на коронавирус и молилась, чтобы выжил любимый человек.