Будут ли «Ночные волки» штрафовать крымчан за нарушение карантина

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Выписывать протоколы за нарушение режима самоизоляции жителям Севастополя могут только сотрудники Росгвардии, департамента безопасности и департамента территориального развития города.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«На последнем заседании правительства в перечень тех, кто может составлять протоколы, добавили сотрудников департамента территориального развития. Это могут делать только Росгвардия, департамент безопасности и терразвития», – уточнили в пресс-службе.Таким образом, информация о том, что оформлять штрафы за нарушения разрешено добровольцам из числа объединений «Ночные волки» и «Боевое братство» не соответствует действительности.

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Как сообщалось ранее, штрафы за нарушения могут составлять от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Решать сумму в каждом случае индивидуально будет суд.

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