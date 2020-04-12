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Будут ли «Ночные волки» штрафовать крымчан за нарушение карантина

Воскресенье
12 апреля 2020
16:31

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


Будут ли «Ночные волки» штрафовать крымчан за нарушение карантина

© inosmi.ru

Выписывать протоколы за нарушение режима самоизоляции жителям Севастополя могут только сотрудники Росгвардии, департамента безопасности и департамента территориального развития города.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«На последнем заседании правительства в перечень тех, кто может составлять протоколы, добавили сотрудников департамента территориального развития. Это могут делать только Росгвардия, департамент безопасности и терразвития», – уточнили в пресс-службе.Таким образом, информация о том, что оформлять штрафы за нарушения разрешено добровольцам из числа объединений «Ночные волки» и «Боевое братство» не соответствует действительности.

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Как сообщалось ранее, штрафы за нарушения могут составлять от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Решать сумму в каждом случае индивидуально будет суд.

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