Аксенов призвал дорожников в Крыму стать стахановцами

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал развернуть масштабные дорожные работы по всей республике. Из-за ограничительных мер по коронавирусу сейчас сложились оптимальные условия для их работы.

Об этом он сказал в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике.

«Дорожников на этой неделе вывести на работы. Идеальная ситуация сегодня для ремонта дорог, машин нет. Выходим и круглые сутки (работаем). И с «ВАД», и с ЦДС, и третья компания крупная, которая зайдет частично в города и районы. Президентом все решения приняты, глава государства подтвердил объем финансирования, который по его поручению был определен. Режим карантина по полной использовать, чтобы граждане, когда из карантина выйдут, не узнали, где они живут», – сообщил Аксенов.

Контракты, по словам главы Крыма, будут заключены завтра. За ходом выполнения работ он пообещал следить лично. «По дорогам из 17 млрд, 6,8 млрд – подтверждены: 1 млрд на проектирование, остальное – на работы. Сейчас выходите на ремонт улично-дорожной сети в городах: Симферополь, Керчь, Ялта, Евпатория. В районах могут выйти с мая и июня, – добавил он. – Должны все повесить у себя в офисе листок «Подвиг Стаханова» и ориентироваться на результат. Всем за пример брать – по тем же стопам».

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Ранее сообщалось, что подрядчиками ремонта всех дорог в Крыму будут компании «ВАД» (генподрядчик строительства трассы «Таврида») и ЦДС (генподрядчик строительства первого этапа дороги Симферополь – Евпатория – Мирный). В этом году на дорожные работы в Крыму предусмотрено почти 20 млрд рублей: 17 млрд выделят по поручению президента России, 2,9 млрд рублей – в рамках нацпроектов.

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