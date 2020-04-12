Аксенов признал нехватку сил для контроля над приезжающими в Крым

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Сергей Аксенов на совещании с представителями федеральных и региональных властей признал, что в республике нет нужного количества правоохранителей и медиков для контроля над всеми приезжающими в Крым, где действует противокоронавирусный режим (в том числе изоляция населения).

«Если кто-то думает, что мы каждый день в состоянии <контролировать> прибывающих (более 500 человек самолетами и 1 500 по Крымскому мосту), которые садятся в изоляцию, если кто-то думает, что у нас столько сотрудников МВД и медицинских работников, чтобы всех контролировать, вы ошибаетесь», — сказал глава Крыма.

«У нас главная проблема: если у нас в день будут 30-40 зараженных, наша медицина не сможет вытащить ситуацию — в том плане, что <существует> угроза заражения <медицинских> сотрудников и принятия мер, аналогичных Армянску, — и дальше все это может покатиться, как снежный ком», — отметил глава Крыма.

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Он добавил, что из федерального центра «нам дают рекомендации, что еще две недели хотя бы <необходимо> выдержать в режиме изоляции».

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Вчера : Почти 30 автомобилей не пропустили через Крымский мост за сутки. Полицейские за прошедшие сутки не пропустили через Крымский мост почти 30 автомобилей.

Вчера : Минтранс Крыма увеличит количество троллейбусных рейсов на ЮБК. Министерство транспорта Республики Крым совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» увеличит количество троллейбусных маршрутов Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта.

Четверг, 9 апреля 2020 : Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым. Авиакомпании продолжают снижать количество рейсов в аэропорт Симферополь на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Четверг, 9 апреля 2020 : В поездах в Крым ввели «антикоронавирусные» меры. В поездах, курсирующих из России в Крым, ввели «антивирусные» меры безопасности.