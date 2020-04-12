Apple и Google создадут технологию для отслеживания контактов больных COVID-19

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Корпорации Apple и Google договорились создать технологию для отслеживания людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайтах обеих компаний.

Согласно описанию, новая система через Bluetooth будет отслеживать телефоны, которые находятся поблизости друг от друга, и передавать эту информацию в специальное приложение. Пользователи приложения смогут сообщать, что у них диагностирован COVID-19. После этого система проанализирует круг контактов человека за две недели и предупредит других о том, что они общались с зараженным. Имя зараженного при этом будет скрыто.

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Система начнет действовать в мае. Сначала она будет встроена в официальные приложения организаций здравоохранения. Но в следующие месяцы ее встроят непосредственно в операционные системы Android и iOS, и скачивать отдельное приложение не потребуется. Apple и Google подчеркивают, что ключевым принципом новой технологии будет конфиденциальность данных пользователей.

Число пользователей операционных систем iOS и Android в мире превышает три миллиарда человек, отмечает Bloomberg.

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