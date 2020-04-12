Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму Крым закупит противовирусные и антибактериальные препараты на 80 млн рублей Карантин на двух фрегатах ЧФ РФ закончен «Коронаскептиков» в Севастополе будут карать в четыре руки Число нарушающих режим самоизоляции в Крыму может снизиться

Apple и Google создадут технологию для отслеживания контактов больных COVID-19

Воскресенье
12 апреля 2020
08:37

Использованы материалы: Новости Крыма, meduza.io

Новости за:
2020
Апрель 2020
12 апреля 2020


Apple и Google создадут технологию для отслеживания контактов больных COVID-19

© igate.com.ua

Корпорации Apple и Google договорились создать технологию для отслеживания людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайтах обеих компаний.

Согласно описанию, новая система через Bluetooth будет отслеживать телефоны, которые находятся поблизости друг от друга, и передавать эту информацию в специальное приложение. Пользователи приложения смогут сообщать, что у них диагностирован COVID-19. После этого система проанализирует круг контактов человека за две недели и предупредит других о том, что они общались с зараженным. Имя зараженного при этом будет скрыто.

Читайте: Кондиционеры повышают шанс заражения коронавирусом

Система начнет действовать в мае. Сначала она будет встроена в официальные приложения организаций здравоохранения. Но в следующие месяцы ее встроят непосредственно в операционные системы Android и iOS, и скачивать отдельное приложение не потребуется. Apple и Google подчеркивают, что ключевым принципом новой технологии будет конфиденциальность данных пользователей.

Число пользователей операционных систем iOS и Android в мире превышает три миллиарда человек, отмечает Bloomberg.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму. Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Крыму.

Сегодня: Число нарушающих режим самоизоляции в Крыму может снизиться. Известный крымский политолог Иван Мезюхо прокомментировал введение в Крыму штрафов для нарушителей режима самоизоляции.

Сегодня: В Крыму выпустили рекомендации по использованию медицинских масок. России Минздрав Крыма выпустил рекомендации по использованию многоразовых и одноразовых масок.

Вчера: Неделю не сообщали результаты: как вылечившиеся в Крыму пережили коронавирус. Коронавирус прошел – а симптомов и не было. В отличие от мужа, за жизнь которого врачи боролись больше недели. Все это время Юлия вместе с двумя детьми ждала результатов тестов на коронавирус и молилась, чтобы выжил любимый человек.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/12/Apple-i-Google-sozdadut-tehnologiju-dlya-otslezhivaniya-kontaktov-bolnyh-COVID19-130194/

 
 

Проблемы здравоохранения

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

Apple и Google создадут технологию для отслеживания контактов больных COVID-19

Apple и Google создадут технологию для отслеживания контактов больных COVID-19

В Крыму выпустили рекомендации по использованию медицинских масок

В Крыму выпустили рекомендации по использованию медицинских масок

Неделю не сообщали результаты: как вылечившиеся в Крыму пережили коронавирус

Неделю не сообщали результаты: как вылечившиеся в Крыму пережили коронавирус

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Гости севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд

Гости севастопольского «Аквамарина» собираются обращаться в Следком и суд

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.