В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Студентов Крымского университета освободили от платы за общежития Никитский ботсад подарит медикам цветы с Парада тюльпанов Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму Крымские ремесленники занялись пошивом защитных масок В Крыму запретили продажу пива на разлив
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020
Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил Глава РК Сергей Аксенов.
Это контактный случай внутри семьи в Ялте. Примечательно, что ранее тест дал отрицательный результат, тем не менее, зараженный все это время находился в отдельном боксе.
Читайте: Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек
Всего по состоянию на 11 апреля в Республике Крым официально подтверждены 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 12 человек уже выписали.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове. В Крыму третью неделю фиксируют новые случаи коронавируса. Власти полуострова заявляют, что большинство из них – завезенные. В связи с этим в регионе вводят все новые и новые ограничительные меры.
Вчера: Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек. От последствий коронавирусной инфекции во всем мире умерли 100 тысяч человек.
Вчера: В Феодосии ищут женщину с котом, ехавшую в такси с больными COVID-19. В Феодосии разыскивают попутчицу керчан, которые в течение последних суток пополнили счет заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму. Женщина ехала с заболевшими в одном такси по маршруту Симферополь-Керчь.
Вчера: Более трех тысяч человек находятся под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 3,1 тыс человек находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму, с учетом сотрудников и пациентов Центральной городской больницы в Армянске, которые оказались в обсервации.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/v-yalte-zafiksirovan-kontaktnyi-sluchai-zarazheniya-koronavirusom-130165/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму
10:49 Студентов Крымского университета освободили от платы за общежития
10:11 Никитский ботсад подарит медикам цветы с Парада тюльпанов
10:08 В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом
09:52 Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму
09:35 Крымские ремесленники занялись пошивом защитных масок
09:32 В Крыму запретили продажу пива на разлив
09:16 Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове
09:04 В Крыму набирает популярность продажа товаров через интернет