В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом

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За последние сутки в Крыму зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом.

Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

Это контактный случай внутри семьи в Ялте. Примечательно, что ранее тест дал отрицательный результат, тем не менее, зараженный все это время находился в отдельном боксе.

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Всего по состоянию на 11 апреля в Республике Крым официально подтверждены 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 12 человек уже выписали.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове. В Крыму третью неделю фиксируют новые случаи коронавируса. Власти полуострова заявляют, что большинство из них – завезенные. В связи с этим в регионе вводят все новые и новые ограничительные меры.

Вчера : Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек. От последствий коронавирусной инфекции во всем мире умерли 100 тысяч человек.

Вчера : В Феодосии ищут женщину с котом, ехавшую в такси с больными COVID-19. В Феодосии разыскивают попутчицу керчан, которые в течение последних суток пополнили счет заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму. Женщина ехала с заболевшими в одном такси по маршруту Симферополь-Керчь.

Вчера : Более трех тысяч человек находятся под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 3,1 тыс человек находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму, с учетом сотрудников и пациентов Центральной городской больницы в Армянске, которые оказались в обсервации.