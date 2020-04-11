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В Севастополе туристов пугают платными обсерваторами

Суббота
11 апреля 2020
07:52

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


В Севастополе туристов пугают платными обсерваторами

© Новости Крыма

Все без исключения граждане, желающие въехать в Севастополь, теперь должны в обязательном порядке проходить двухнедельный карантин в своем жилье в Севастополе или, если такового нет, в одном из двух обсерваторов, причем на платной основе.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Это принципиальная позиция нашего губернатора: город не должен платить за праздно шатающихся людей, которые, несмотря на действующий режим самоизоляции в стране, решают приехать», - пояснили в пресс-службе.

Для нужд тех, кто все же решится на самоизоляцию власти города выделили две базы – пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», в которых на режим обсервации было зарезервировано около 500 мест.

Одни сутки в обсерваторе обойдутся в 1750 рублей, в стоимость входит трехразовое питание. А вот за стоянку автомобиля придется доплачивать отдельно – 200 рублей в сутки.

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Пока желающих обеспечить свою самоизоляцию на таких условиях не нашлось.«Как показывает практика на установленных пунктах санитарного контроля, когда въезжающим объясняют эти условия, все сразу изъявляют желание вернуться к себе домой, откуда они приехали», - констатировали в пресс-службе севастопольского правительства.

Как сообщалось ранее, в Севастополе продлили режим обязательной самоизоляции до 19 апреля включительно.

Это произошло после того, как в городе выявили еще одного зараженного коронавирусной инфекцией, из-за чего городскую больницу №3 имени Даши Севастопольской пришлось целиком закрыть на обсервацию.

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