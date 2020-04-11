В Севастополе туристов пугают платными обсерваторами

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Студентов Крымского университета освободили от платы за общежития Никитский ботсад подарит медикам цветы с Парада тюльпанов В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму Крымские ремесленники занялись пошивом защитных масок

© Новости Крыма

Все без исключения граждане, желающие въехать в Севастополь, теперь должны в обязательном порядке проходить двухнедельный карантин в своем жилье в Севастополе или, если такового нет, в одном из двух обсерваторов, причем на платной основе.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Это принципиальная позиция нашего губернатора: город не должен платить за праздно шатающихся людей, которые, несмотря на действующий режим самоизоляции в стране, решают приехать», - пояснили в пресс-службе.

Для нужд тех, кто все же решится на самоизоляцию власти города выделили две базы – пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», в которых на режим обсервации было зарезервировано около 500 мест.

Одни сутки в обсерваторе обойдутся в 1750 рублей, в стоимость входит трехразовое питание. А вот за стоянку автомобиля придется доплачивать отдельно – 200 рублей в сутки.

Читайте: Всех приезжающих в Севастополь посадят на карантин

Пока желающих обеспечить свою самоизоляцию на таких условиях не нашлось.«Как показывает практика на установленных пунктах санитарного контроля, когда въезжающим объясняют эти условия, все сразу изъявляют желание вернуться к себе домой, откуда они приехали», - констатировали в пресс-службе севастопольского правительства.

Как сообщалось ранее, в Севастополе продлили режим обязательной самоизоляции до 19 апреля включительно.

Это произошло после того, как в городе выявили еще одного зараженного коронавирусной инфекцией, из-за чего городскую больницу №3 имени Даши Севастопольской пришлось целиком закрыть на обсервацию.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму. Большие штрафы за нарушение режима самоизоляции должны избавить Крым от праздношатающихся жителей, которые могут стать новым очагом коронавируса.

Вчера : Судакским чиновникам запретили покидать город без разрешения главы. Оперативный штаб в Судаке принял дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации Судака.

Вчера : Экс-глава Севастополя признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска. Экс-глава правительства Севастополя, ныне замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска.

Вчера : Аксенов о ближайших праздниках: пьем дома. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал отметить День Конституции Крыма дома и там же поднять за нее бокал.