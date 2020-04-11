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Власть -> Армия и флот

В России отменили военный призыв для выпускников

Суббота
11 апреля 2020
11:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


В России отменили военный призыв для выпускников

© Новости Крыма

Весенний призыв в армию не будет распространяться на одиннадцатиклассников, которые выпускаются в этом году.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Таким образом, от весеннего призыва будут освобождены около 15 тысяч человек. Это позволит будущим выпускникам сосредоточиться на сдаче ЕГЭ и поступлении в высшие учебные заведения.

При этом, как пояснил начальник Генштаба ВС, студенты последних курсов университетов и колледжей получат повестки в военкомат сразу после сдачи выпускных экзаменов. Всего за исключением выпускников школ, к призыву готовится более 650 тысяч человек по всей стране.

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Как ранее сообщалось, в республике весенний призыв в армию объявили, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Весной 2020 года в Вооруженные силы РФ планируют призвать около 3300 крымчан.

С учетом действующего на полуострове режима всеобщей самоизоляции пункты призыва уже сейчас предусмотрели меры профилактики и обеспечили запас индивидуальных средств защиты.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма. Моряков двух фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» посадят на карантин.

Вчера: Россия намерена потратить 100 млрд рублей на строительство двух вертолетоносцев в Крыму. Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на керченском заводе «Залив» в Крыму обойдется примерно 100 млрд рублей, контракт подпишут до конца апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Четверг, 9 апреля 2020: Киев не станет преследовать крымчан за службу в российской армии. В прокуратуре АРК в Киеве назвали крымчан, отправившихся на военную службу в другие регионы РФ, «жертвами» и заявили, что не планируют возбуждать уголовные дела в отношении их.

Суббота, 4 апреля 2020: В российскую армию в Крыму весной призовут более 3000 новобранцев. В Крыму и Севастополе, несмотря на пандемию коронавируса в мире, начался весенний призыв.

 

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Армия и флот

В России отменили военный призыв для выпускников

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