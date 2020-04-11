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В период самоизоляции в Крыму запретили посещать кладбища

Суббота
11 апреля 2020
13:36

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Жителей Крыма попросили не посещать кладбища в предпасхальный период из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская попросила Сергея Аксенова включить этот запрет в официальные документы.

«Я вынуждена обратиться с просьбой о внесении в протокол закрытия на посещение кладбищ. Естественно, за исключением случаев погребения», - уточнила Пеньковская.Аксенов предложение поддержал, объяснив, что такие меры уже были приняты во всех регионах России.

«Мы видим обращение настоятеля и нашего Святейшего Патриарха о том, что даже . Если уж в данном случае все конфессии поддерживают этот режим, прошу отнестись с пониманием и крымчан. Это все серьезно», - напомнил он.

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Ранее сообщалось, что в Крыму прихожанам разрешили ограниченное посещение православных служб в Страстную неделю и на Пасху при условии соблюдения дистанций как внутри религиозных учреждений, так и снаружи во время Крестного хода. За соблюдением профилактических мер будут следить ответственные священнослужители и правоохранительные органы. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму коммунальщиики массово проводят «липовые» дезинфекции. В Крыму выросло число жалоб на управляющие компании, которые проводят дезинфекцию «спустя рукава» или вовсе не убирают в подъездах многоквартирных домов.

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Среда, 8 апреля 2020: В Крыму призвали не выгонять домашних животных из-за коронавируса. На фоне борьбы с коронавирусом количество выброшенных животных в Крыму не увеличилось.

Среда, 8 апреля 2020: В Севастополе провели дезинфекцию подъездов, парков и мусорок. В Севастополе проходит обработка и дезинфекция дорог, жилых домов и общественных мест.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/v-period-samoizolyatsii-v-krymu-zapretili-poseshat-kladbisha-130168/

 
 

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