В период самоизоляции в Крыму запретили посещать кладбища

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Апрель 2020
11 апреля 2020
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская попросила Сергея Аксенова включить этот запрет в официальные документы.
«Я вынуждена обратиться с просьбой о внесении в протокол закрытия на посещение кладбищ. Естественно, за исключением случаев погребения», - уточнила Пеньковская.Аксенов предложение поддержал, объяснив, что такие меры уже были приняты во всех регионах России.
«Мы видим обращение настоятеля и нашего Святейшего Патриарха о том, что даже . Если уж в данном случае все конфессии поддерживают этот режим, прошу отнестись с пониманием и крымчан. Это все серьезно», - напомнил он.
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Ранее сообщалось, что в Крыму прихожанам разрешили ограниченное посещение православных служб в Страстную неделю и на Пасху при условии соблюдения дистанций как внутри религиозных учреждений, так и снаружи во время Крестного хода. За соблюдением профилактических мер будут следить ответственные священнослужители и правоохранительные органы.
Новости Крыма сообщали ранее:
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