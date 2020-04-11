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В Крыму запретят вахтовую работу на стройках

Суббота
11 апреля 2020
17:40

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


В Крыму запретят вахтовую работу на стройках

© ria.ru

В Крыму для предупреждения распространения коронавирусной инфекции запретят вахтовый метод работы на действующих строительных площадках.

С таким предложением выступила на оперштабе по ситуации с коронавирусом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Главный санитарный врач Крыма пояснила, что таким образом можно будет избежать новых вспышек и крупных очагов распространения инфекции.

«Иначе теряют весь смысл изменения, которые внесены в указ, о 14-дневном карантине, - отметила Пеньковская. – Во-вторых, как показал вчерашний федеральный селектор, все вспышки, которые были на стройплощадках, это вспышки, связанные с завозом из других субъектов».

Глава республики меру поддержал, отметив, что к нему уже обращались строители с просьбами разрешить привозить работников из других регионов.

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«Компании обещали привезти результаты тестов в день прилета. Но, как показывает сегодняшняя ситуация, этот тест может ничего не показать, и зараженный точно также может прилететь сюда и эту заразу дальше распространить», - согласился Аксенов.

Ранее правительство республики в Крыму работать во время объявленного режима повышенной готовности. Список-приложение предприятий внесен в указ главы республики. Однако при этом компании были предупреждены о необходимости строго соблюдать профилактические меры и обеспечивать сотрудников всеми защитными средствами.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 9 апреля 2020: Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию. Власти Крыма намерены помещать на самоизоляцию всех граждан, прибывающих в республику.

Среда, 8 апреля 2020: Власти Крыма решили, что «Консоль» и другие фирмы могут продолжать строить во время карантина. В Минстрое Крыма состоялось заседание Комиссии по вопросам определения организаций строительной отрасли, имеющих право на осуществление деятельности в период повышенной готовности.

Вторник, 7 апреля 2020: Ученые отложили бурение нового входа в пещеру у трассы «Таврида» из-за карантина. Ученые определили место будущего входа в пещеру с останками древних животных, обнаруженную во время строительства федеральной трассы «Таврида».

Пятница, 3 апреля 2020: Стройки в Севастополе не остановят даже во время самоизоляции. В Севастополе будут продолжаться работы на стройках даже в условиях обязательной самоизоляции, объявленной в городе.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/v-krymu-zapretyat-vahtovuju-rabotu-na-stroikah-130176/

 
 

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