В Крыму запретят вахтовую работу на стройках

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В Крыму для предупреждения распространения коронавирусной инфекции запретят вахтовый метод работы на действующих строительных площадках.

С таким предложением выступила на оперштабе по ситуации с коронавирусом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Главный санитарный врач Крыма пояснила, что таким образом можно будет избежать новых вспышек и крупных очагов распространения инфекции.

«Иначе теряют весь смысл изменения, которые внесены в указ, о 14-дневном карантине, - отметила Пеньковская. – Во-вторых, как показал вчерашний федеральный селектор, все вспышки, которые были на стройплощадках, это вспышки, связанные с завозом из других субъектов».

Глава республики меру поддержал, отметив, что к нему уже обращались строители с просьбами разрешить привозить работников из других регионов.

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«Компании обещали привезти результаты тестов в день прилета. Но, как показывает сегодняшняя ситуация, этот тест может ничего не показать, и зараженный точно также может прилететь сюда и эту заразу дальше распространить», - согласился Аксенов.

Ранее правительство республики в Крыму работать во время объявленного режима повышенной готовности. Список-приложение предприятий внесен в указ главы республики. Однако при этом компании были предупреждены о необходимости строго соблюдать профилактические меры и обеспечивать сотрудников всеми защитными средствами.

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