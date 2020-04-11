В Крыму запретили продажу пива на разлив

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Студентов Крымского университета освободили от платы за общежития Никитский ботсад подарит медикам цветы с Парада тюльпанов В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму Крымские ремесленники занялись пошивом защитных масок
Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В одной из частных пивоварен Крыма севастопольскому изданию сообщили, что сейчас предприятие простаивает, а пиво пропадает.
«Создали нам неудобства. Все пиво стоит, киснет. Приходится его выливать. Не понимаем, с чем это связано. Мы соблюдаем абсолютно все нормативы, наша продукция качественная», – рассказали сотрудники предприятия.
Читайте: Три супермаркета Ялты будут работать круглосуточно
В Крыму 10 апреля выявлено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается, что крымчане вернулись из Таиланда, они жители Керчи. Всего в Крыму – 28 случаев COVID-19.
В Севастополе заразилось шесть человек, выздоровели четверо.
В Крыму продлен режим самоизоляции граждан до 30 апреля, в Севастополе – до 19 апреля.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму набирает популярность продажа товаров через интернет. Крымские банки фиксируют рост заявок от предпринимателей на подключение услуги интернет-эквайринга (технология, позволяющая принимать к оплате банковские карты через интернет).
Среда, 8 апреля 2020: Автозапчасти в Крыму внесли в список товаров первой необходимости. Глава Крыма Сергей Аксенов включил автозапчасти в перечень товаров первой необходимости.
Среда, 8 апреля 2020: Крымские власти ожидают всплеска безработицы после апреля. Более 15 тысяч вакантных рабочих мест заявлены сейчас на рынке труда в Крыму, при этом наплыва безработных, которые пришли оформлять пособие, пока не наблюдается.
Вторник, 7 апреля 2020: Крымчанам рассказали, как правильно доставлять еду из ресторанов в условиях самоизоляции. Роспортребнадзор разработал рекомендации по доставке готовой продукции из общепита в условиях ограничительных мер.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/v-krymu-zapretili-prodazhu-piva-na-razliv-130162/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму
10:49 Студентов Крымского университета освободили от платы за общежития
10:11 Никитский ботсад подарит медикам цветы с Парада тюльпанов
10:08 В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом
09:52 Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму
09:35 Крымские ремесленники занялись пошивом защитных масок
09:32 В Крыму запретили продажу пива на разлив
09:16 Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове
09:04 В Крыму набирает популярность продажа товаров через интернет