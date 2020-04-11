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В Крыму запретили продажу пива на разлив

Суббота
11 апреля 2020
09:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


В Крыму запретили работу магазинов по продаже разливного пива в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В одной из частных пивоварен Крыма севастопольскому изданию сообщили, что сейчас предприятие простаивает, а пиво пропадает.

«Создали нам неудобства. Все пиво стоит, киснет. Приходится его выливать. Не понимаем, с чем это связано. Мы соблюдаем абсолютно все нормативы, наша продукция качественная», – рассказали сотрудники предприятия.

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В Крыму 10 апреля выявлено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается, что крымчане вернулись из Таиланда, они жители Керчи. Всего в Крыму – 28 случаев COVID-19.

В Севастополе заразилось шесть человек, выздоровели четверо.

В Крыму продлен режим самоизоляции граждан до 30 апреля, в Севастополе – до 19 апреля.

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Сегодня: В Крыму набирает популярность продажа товаров через интернет. Крымские банки фиксируют рост заявок от предпринимателей на подключение услуги интернет-эквайринга (технология, позволяющая принимать к оплате банковские карты через интернет).

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/v-krymu-zapretili-prodazhu-piva-na-razliv-130162/

 
 

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