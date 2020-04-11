В Крыму запретили продажу пива на разлив

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В Крыму запретили работу магазинов по продаже разливного пива в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В одной из частных пивоварен Крыма севастопольскому изданию сообщили, что сейчас предприятие простаивает, а пиво пропадает.

«Создали нам неудобства. Все пиво стоит, киснет. Приходится его выливать. Не понимаем, с чем это связано. Мы соблюдаем абсолютно все нормативы, наша продукция качественная», – рассказали сотрудники предприятия.

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В Крыму 10 апреля выявлено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается, что крымчане вернулись из Таиланда, они жители Керчи. Всего в Крыму – 28 случаев COVID-19.

В Севастополе заразилось шесть человек, выздоровели четверо.

В Крыму продлен режим самоизоляции граждан до 30 апреля, в Севастополе – до 19 апреля.

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