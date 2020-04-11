В Крыму разработали альтернативный алгоритм дистанционного обучения

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Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым разработало для местных учителей и учащихся алгоритм дистанционной работы с учетом ограниченных технических возможностей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым разработан алгоритм дистанционного взаимодействия учителя и обучающегося с учетом технических возможностей. Учителям предложен примерный вариант поурочной схемы подготовки и проведения учебного занятия, который состоит из трех основных этапов урока: изучение нового материала; первичное закрепление; домашнее задание на выбор с учетом технических возможностей каждого ученика», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что форма реализации дистанционного обучения зависит от различных возможностей – наличие интернета или только телефонной связи, возможность использования образовательных платформ («Крымская республиканская образовательная сеть», «Российская электронная школа», «ЯКласс», «Учи.ру» и др.).

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Крымский минобраз предлагает предоставлять задания обучающимся следующими способами: размещать на сайте образовательной организации; отправлять на электронную почту обучающегося; размещать с помощью облачных технологий; отправлять в приложении для общения (Viber и пр.); размещать на страницах групп класса в социальных сетях. А при отсутствии интернет-связи, сообщать в телефонном режиме (звонок или SMS). «Домашнее задание выполняется учеником к следующему уроку», – подчеркнули в ведомстве.

Сбой в системе «Электронный журнал» произошел в первые минуты дистанционного обучения школьников – в понедельник, 6 апреля.

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