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В Крыму набирает популярность продажа товаров через интернет

Суббота
11 апреля 2020
09:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Крымские банки фиксируют рост заявок от предпринимателей на подключение услуги интернет-эквайринга (технология, позволяющая принимать к оплате банковские карты через интернет).

Об этом на совещании с участием вице-премьера Крыма – министра финансов Ирины Кивико заявили представители двух крупнейших банков региона – РНКБ и «Генбанка». Причиной роста спроса они называют введенные в Крыму ограничения из-за коронавируса.

«Эта ситуация подталкивает предпринимателей совсем по-другому мыслить. Мы сейчас фиксируем достаточно большой спрос на подключение интернет-эквайринга, что раньше в Крыму не так сильно развивалось. Очень много заявок. Люди хотят на сайте производить оплату с помощью своих ресурсов, интернет-магазинов», – сообщил исполняющий обязанности председателя правления, вице-президент, директор по корпоративному бизнесу РНКБ Алексей Щербаков.

Увеличение спроса на интернет-эквайринг в Крыму подтвердил и заместитель председателя правления АО «Генбанк» Сергей Сироткин.

«В части интернет-эквайринга мы видим увеличение заявок. Более того, мы готовы уже предложить предпринимателям простые формы подключения. Подключение к интернет-эквайрингу не более трех дней. Это сейчас все делается достаточно быстро и просто, это все отработано», – рассказал он.

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Представители банков при этом отмечают снижение количества операций безналичной оплаты в обычных торговых точках на территории Крыма. «Мы видим снижение оборотов по эквайрингу. Действительно, покупательская способность уменьшается. Если в конце марта и начале апреля был какой-то пик, наверное, люди решили пойти в магазин и потратиться, сделать определенные запасы, то сейчас это идет на спад», – рассказал Сироткин.

В Крыму с 25 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса действуют ограничения на работу большинства категорий предприятий. В частности, закрыты крупные промтоварные магазины, бассейны, салоны красоты, спортзалы. Кафе и ресторанам разрешено только торговать на вынос. В период действия ограничений многие заведения организовывают службы доставки своих товаров на дом.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/v-krymu-nabiraet-populyarnost-prodazha-tovarov-cherez-internet-130133/

 
 

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