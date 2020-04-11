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Коронавирус в Крыму

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В Крыму критично увеличилось число пневмоний

Суббота
11 апреля 2020
13:12

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


В Крыму критично увеличилось число пневмоний

© zdrav.expert

В Крыму за последнюю неделю число внебольничных пневмоний выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об этом на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью за последнюю неделю «критически ухудшилась».

«Наиболее высокий уровень заболеваемости в тех регионах, которые у нас отличаются по повышенному уровню заболеваемости с новой коронавирусной инфекцией – это Симферополь, Ялта, Алушта и, к сожалению, Армянск. В этих регионах риск распространения инфекций наиболее высокий», - констатировала Пеньковская.

Число больных растет каждый день. По данным, которые озвучил глава республики Сергей Аксенов, только за последние сутки в больницы Крыма обратилось на 300 человек больше с признаками ОРВИ (чем за прошлые сутки – прим.) и на 40 человек больше с признаками внебольничной пневмонии (наиболее распространенный тип заболевания, когда человек заражается за пределами больниц и других медучреждений).

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«Число госпитализированных больных – это среднетяжелые и тяжелые формы – плюс десять по отношению к предыдущим суткам. Госпитализированных больных с признаками внебольничной пневмонии – плюс 34 по сравнению с предыдущими сутками», - сообщил Аксенов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 апреля в Республике Крым выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии на территории Республики Крым COVID-19 был подтвержден в 29 случаях.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Только третий тест ялтинца, заболевшего коронавирусом, дал положительный результат. Два теста на коронавирусную инфекцию жителя Ялты, находящегося по медицинским наблюдением, были отрицательными и только на 10 день третий тест показал положительный результат.

Сегодня: В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом. За последние сутки в Крыму зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом.

Сегодня: Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове. В Крыму третью неделю фиксируют новые случаи коронавируса. Власти полуострова заявляют, что большинство из них – завезенные. В связи с этим в регионе вводят все новые и новые ограничительные меры.

Вчера: Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек. От последствий коронавирусной инфекции во всем мире умерли 100 тысяч человек.

 

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