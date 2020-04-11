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Происшествия -> Криминал

В Красноперекопске полиция поймала форточника-грабителя

Суббота
11 апреля 2020
12:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Красноперекопск

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Красноперекопскими полицейскими задержан ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Красноперекопск, подозреваемый в совершении грабежа и кражи.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В межмуниципальный отдел МВД России «Красноперекопский» обратился местный житель с заявлением о краже электроинструмента, совершенной из его частного домовладения в одном из пригородных сел. Как пояснил мужчина, в загородном доме идет ремонт, и он временно там не живет.

Как установили правоохранители, злоумышленник проник в дом через форточку, через нее он и вытащил похищенное.

Сотрудники полиции, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее неоднократно судимый местный житель. В совершении преступления подозреваемый сознался, написав явку с повинной.

Также подозреваемый был уличен в совершении грабежа в отношении 35 летнего жителя города. В ходе проверки было установлено, что потерпевший в вечернее время, направляясь домой, подвергся нападению молодого человека в районе одного из крупных торговых центров города Красноперекопска. С применением физической силы злоумышленник отобрал у мужчины деньги в сумме 1500 рублей и скрылся.

Читайте: В Симферополе оперативники задержали похитителя сигвея

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), и ч.3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Злоумышленнику, согласно санкции статьи, может грозить максимальное наказание до семи лет лишения свободы со штрафом.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Ялте мужчина ограбил пункт выдачи товаров с помощью зажигалки. В Ялте сотрудниками полиции был задержан местный житель, который ограбил пункт выдачи товаров одной из компаний.

Вчера: В Симферополе полиция раскрыла кражу Коранов XIX века. В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 53-летнего местного жителя о том, что неизвестный тайно проник в частное домовладение, откуда похитил два Корана XIX века и еще одно издание 2000 года.

Четверг, 9 апреля 2020: Мошенницы похитили у севастопольских пенсионеров около миллиона рублей. Севастопольские полицейские задержали группу мошенниц, похитивших около 1 млн рублей у пенсионеров.

Среда, 8 апреля 2020: В Евпатории парень украл из магазина продукты и тут же выбросил их. Евпаторийские полицейские в течение суток раскрыли кражу из магазина, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/v-krasnoperekopske-politsiya-poimala-fortochnikagrabitelya-130127/

 
 

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