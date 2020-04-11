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В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Суббота
11 апреля 2020
20:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

© Новости Крыма

Наиболее высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции присутствует в трех городах Крыма.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Она уточнила, что это — Симферополь, Ялта, Алушта и Армянск, они «отличаются по повышенному уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».

Как сообщалось, сегодня стало известно об увеличении общего количества заболевших коронавирусом COVID-19 в Республике Крым до 29 человек (из них 12 — уже выздоровели). Вместе с Севастополем количество заболевших составляет 35 человек.

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Первый случай коронавируса на полуострове был зафиксирован 21 марта. С тех пор число только официально выявленных заболевших превысило три десятка. В первую неделю заболели 18 крымчан и пять севастопольцев.

Сегодняшний подтвержденный случай: крымчанин был госпитализирован 27 марта по контакту с заболевшим по семейному очагу. По результатам обследования на COVID-19 подтвержден как выявленный случай.

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