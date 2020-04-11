В Балаклаве археологи обнаружили погребение женщины с патологиями

При раскопках храмового погребения в крепости Чембало (Балаклава) археологи обнаружили останки женщины 35-40 лет с врожденными патологиями и редкую поливную чашу XIV века.

Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В могильной яме обнаружили останки женщины 35-40 лет с врожденными физиологическими патологиями: дисфункцией опорно-двигательного аппарата, левое предплечье короче правого, грудина искривлена.

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Также была найдена небольшая поливная чаша-пиала второй половины XIV – рубежа XV в., произведенная, вероятно, в Константинополе. При погребении ее поместили на грудь женщины. При чем так, чтобы равноконечный крест, изображенный на сосуде, находился в месте расположения креста-тельника.

Поливная керамика в Византийской империи использовалась не только в качестве столовой посуды и декоративного оформления, но и в сакральных целях.

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