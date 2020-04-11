В Балаклаве археологи обнаружили погребение женщины с патологиями

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Севастополь
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11 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».
В могильной яме обнаружили останки женщины 35-40 лет с врожденными физиологическими патологиями: дисфункцией опорно-двигательного аппарата, левое предплечье короче правого, грудина искривлена.
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Также была найдена небольшая поливная чаша-пиала второй половины XIV – рубежа XV в., произведенная, вероятно, в Константинополе. При погребении ее поместили на грудь женщины. При чем так, чтобы равноконечный крест, изображенный на сосуде, находился в месте расположения креста-тельника.
Поливная керамика в Византийской империи использовалась не только в качестве столовой посуды и декоративного оформления, но и в сакральных целях.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 7 апреля 2020: У крымчан продолжают отнимать море и берег. Коренная ялтинка Екатерина Петухова: «Да лучше б мы в нищете жили, чем в такой реальности. Уже ничего не осталось».
Четверг, 26 марта 2020: Захарченко, Чуркина и Лужкова. В Симферополе появились новые улицы. Симферопольский горсовет присвоил названия 29 новым улицам города.
Четверг, 26 марта 2020: Крымский астроном рассказал, что происходит с открытой им кометой. Крымский астроном Геннадий Борисов усомнился в заявлении ученых о разрушении ядра межзвездной кометы, названной его именем.
Среда, 25 марта 2020: Развитие Балаклавы может споткнуться о братскую могилу. На площадке, которую Балаклавское рудоуправление подготовило для передачи властям Севастополя, пожелавших строить там гостиницу и торгово-развлекательный центр, находится братская могила пограничников, погибших в боях за Севастополь, и небольшой памятник.
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