Только третий тест ялтинца, заболевшего коронавирусом, дал положительный результат

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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11 апреля 2020
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Вчерашний анализ положительный. Два теста перед этим дали отрицательный результат. Мы были спокойны, но только на 10 день третий тест показал положительный результат. Если бы человек имел возможность общаться – он бы уже передал заболевание, – сказал он.
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— Он был изолирован, как близкий контакт из семьи. С 27 марта находился в боксе под медицинским наблюдением, — рассказала глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Также Пеньковская подчеркнула, что клиника вируса такова, что до 8-10 дня большинство людей чувствуют себя прекрасно.
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Сегодня: В Крыму критично увеличилось число пневмоний. В Крыму за последнюю неделю число внебольничных пневмоний выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Сегодня: В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом. За последние сутки в Крыму зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом.
Сегодня: Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове. В Крыму третью неделю фиксируют новые случаи коронавируса. Власти полуострова заявляют, что большинство из них – завезенные. В связи с этим в регионе вводят все новые и новые ограничительные меры.
Вчера: Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек. От последствий коронавирусной инфекции во всем мире умерли 100 тысяч человек.
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