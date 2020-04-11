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Коронавирус в Крыму

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Только третий тест ялтинца, заболевшего коронавирусом, дал положительный результат

Суббота
11 апреля 2020
14:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Два теста на коронавирусную инфекцию жителя Ялты, находящегося по медицинским наблюдением, были отрицательными и только на 10 день третий тест показал положительный результат.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Вчерашний анализ положительный. Два теста перед этим дали отрицательный результат. Мы были спокойны, но только на 10 день третий тест показал положительный результат. Если бы человек имел возможность общаться – он бы уже передал заболевание, – сказал он.

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— Он был изолирован, как близкий контакт из семьи. С 27 марта находился в боксе под медицинским наблюдением, — рассказала глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Также Пеньковская подчеркнула, что клиника вируса такова, что до 8-10 дня большинство людей чувствуют себя прекрасно.

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Вчера: Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек. От последствий коронавирусной инфекции во всем мире умерли 100 тысяч человек.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/tolko-tretii-test-yaltintsa-zabolevshego-koronavirusom-dal-polozhitelnyi-rezultat-130170/

 
 

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