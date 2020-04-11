Только третий тест ялтинца, заболевшего коронавирусом, дал положительный результат

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Два теста на коронавирусную инфекцию жителя Ялты, находящегося по медицинским наблюдением, были отрицательными и только на 10 день третий тест показал положительный результат.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Вчерашний анализ положительный. Два теста перед этим дали отрицательный результат. Мы были спокойны, но только на 10 день третий тест показал положительный результат. Если бы человек имел возможность общаться – он бы уже передал заболевание, – сказал он.

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— Он был изолирован, как близкий контакт из семьи. С 27 марта находился в боксе под медицинским наблюдением, — рассказала глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Также Пеньковская подчеркнула, что клиника вируса такова, что до 8-10 дня большинство людей чувствуют себя прекрасно.

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