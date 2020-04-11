Студентов Крымского университета освободили от платы за общежития

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В Крымском университете решили освободить студентов, проживающих в общежитии, от платы за проживание на период ограниченной работы университета.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора Андрея Фалалеева.

Речь идет о тех студентах, которые не проживают в общежитии с тех пор, как университет перешел на дистанционное обучение – таких, по информации вуза, более 4500 человек.

Их освободят от оплаты за общежитие и коммунальные услуги, начиная с 1 марта, поскольку ограничения были введены в середине месяца.

При этом если студенты оплатили проживание наперед, то их оплата, начиная с марта, тоже будет перенесена.

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«Если студенты, которые сегодня находятся в общежитиях, решат выехать, они напишут заявление, и тогда с момента отъезда они тоже будут освобождены от оплаты», - пояснил Андрей Фалалеев.

Как ранее сообщалось, почти 140 студентов шестого курса Медакадемии Крымского федерального университета после обращения Министерства здравоохранения вышли на работу в больницы и поликлиники республики для помощи врачам.

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