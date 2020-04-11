Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Среди пострадавших от игр с бензином крымских детей есть четырехлетний ребенок

Суббота
11 апреля 2020
19:25

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Пострадавшие от поджога канистры с бензином дети в Сакском районе играли во дворе частного дома, об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Несчастный случай произошел вечером 10 апреля в поселке Крымском Сакского района.

По информации правоохранителей, четверо детей играли на хозяйственном дворе одного из частных домов, разожгли костер и один из мальчиков бросил туда пластиковую канистру с остатками бензина.

«В результате возгорания паров топлива все находившиеся около костра малолетние, двум из которых по 13 лет, младшим 11 и 4 года, получили термические ожоги разной степени тяжести», - уточнили в пресс-службе.

В данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, а инспекторы по делам несовершеннолетних работают с родителями по страдавших.

Читайте: В Ялте опять горит лес, на этот раз в районе Боткинской тропы

«Данные семьи по месту жительства характеризуются положительно, на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоят, какой-либо негативной информации от субъектов системы профилактики ранее не поступало», - заключили в МВД.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.Ранее министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов сообщил о том, что трое из четверых пострадавших были госпитализированы в ожоговое отделение, у одного из подростков 34% ожога второй и третьей степени, у двух других – ожоги дыхательных путей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Четверо детей играли в Крыму с канистрой бензина и обгорели. В Крыму в ожоговое отделение госпитализированы трое подростков, поджегших канистру с бензином.

Вчера: На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма. В Херсонской области увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма.

Вчера: Пропавших в Крыму подростков нашли в лесу. Сотрудники полиции по Симферопольскому району разыскали двух братьев-подростков, которые несколько дней назад ушли в неизвестном направлении, не предупредив взрослых и были объявлены в розыск.

Вчера: В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие. В старом городе Бахчисарая произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Жигули» и LADA, сообщают очевидцы в соцсети.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/sredi-postradavshih-ot-igr-s-benzinom-krymskih-detei-est-chetyrehletnii-rebenok-130185/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма

На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма

В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие

В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие

Балкон повис над автомобилем в Ялте

Балкон повис над автомобилем в Ялте

Все может сгореть: Крым полностью не готов к лесным пожарам

Все может сгореть: Крым полностью не готов к лесным пожарам

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.