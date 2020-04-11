Среди пострадавших от игр с бензином крымских детей есть четырехлетний ребенок

Пострадавшие от поджога канистры с бензином дети в Сакском районе играли во дворе частного дома, об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Несчастный случай произошел вечером 10 апреля в поселке Крымском Сакского района.

По информации правоохранителей, четверо детей играли на хозяйственном дворе одного из частных домов, разожгли костер и один из мальчиков бросил туда пластиковую канистру с остатками бензина.

«В результате возгорания паров топлива все находившиеся около костра малолетние, двум из которых по 13 лет, младшим 11 и 4 года, получили термические ожоги разной степени тяжести», - уточнили в пресс-службе.

В данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, а инспекторы по делам несовершеннолетних работают с родителями по страдавших.

Читайте: В Ялте опять горит лес, на этот раз в районе Боткинской тропы

«Данные семьи по месту жительства характеризуются положительно, на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоят, какой-либо негативной информации от субъектов системы профилактики ранее не поступало», - заключили в МВД.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.Ранее министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов сообщил о том, что трое из четверых пострадавших были госпитализированы в ожоговое отделение, у одного из подростков 34% ожога второй и третьей степени, у двух других – ожоги дыхательных путей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Четверо детей играли в Крыму с канистрой бензина и обгорели. В Крыму в ожоговое отделение госпитализированы трое подростков, поджегших канистру с бензином.

Вчера : На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма. В Херсонской области увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма.

Вчера : Пропавших в Крыму подростков нашли в лесу. Сотрудники полиции по Симферопольскому району разыскали двух братьев-подростков, которые несколько дней назад ушли в неизвестном направлении, не предупредив взрослых и были объявлены в розыск.

Вчера : В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие. В старом городе Бахчисарая произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Жигули» и LADA, сообщают очевидцы в соцсети.