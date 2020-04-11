Среди пострадавших от игр с бензином крымских детей есть четырехлетний ребенок

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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11 апреля 2020
Несчастный случай произошел вечером 10 апреля в поселке Крымском Сакского района.
По информации правоохранителей, четверо детей играли на хозяйственном дворе одного из частных домов, разожгли костер и один из мальчиков бросил туда пластиковую канистру с остатками бензина.
«В результате возгорания паров топлива все находившиеся около костра малолетние, двум из которых по 13 лет, младшим 11 и 4 года, получили термические ожоги разной степени тяжести», - уточнили в пресс-службе.
В данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, а инспекторы по делам несовершеннолетних работают с родителями по страдавших.
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«Данные семьи по месту жительства характеризуются положительно, на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоят, какой-либо негативной информации от субъектов системы профилактики ранее не поступало», - заключили в МВД.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.Ранее министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов сообщил о том, что трое из четверых пострадавших были госпитализированы в ожоговое отделение, у одного из подростков 34% ожога второй и третьей степени, у двух других – ожоги дыхательных путей.
Новости Крыма сообщали ранее:
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