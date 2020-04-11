Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму придержат до среды

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Новые штрафы, утвержденные накануне Госсоветом РК, за нарушение режима самоизоляции как для предприятий, так и для отдельных граждан, будут применяться со среды и только в отношении нарушителей.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Мы договорились, что до среды будем разрабатывать ситуацию, до среды будут только профилактические беседы. Задача одна: ни один человек, который вышел по нужде – купить продукты, лекарственные препараты, – не пострадает. Как это сделать, мы с МВД, поверьте, отработаем», - пообещал Аксенов.

Что касается нарушителей, к ним новый закон будет применяться по всей строгости. Величина штрафов, по мнению главы республики, не подлежит обсуждению.

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«Давайте спросим у персонала Армяснкой больницы и тех пациентов, кто заперт там на две недели, не могут общаться с родственниками, выйти никуда не могут. Государство тратит дикие деньги, мы задействовали сотрудников МВД, Росгвардии. Много это или мало для нарушителей?» – сравнил Аксенов.

При этом Аксенов заметил, что меры наказания, по его мнению, все же недостаточны.Ранее Госсовет Республики Крым по примеру Москвы принял закон, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение самоизоляции.

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Вчера : В Крыму патрули полиции и Росгвардии усилили частными охранниками. В Крыму к патрулированию улиц для борьбы с нарушителями режима самоизоляции привлечены сотрудники МВД, Росгвардии и частных охранных предприятий.

Вчера : Крымчане за сутки 59 раз сообщили в полицию о нарушающих самоизоляцию. В МВД поступило 59 заявлений от неравнодушных крымчан на работающие в обход запрета заведения и нарушающих режим самоизоляции других граждан.

Вчера : В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции. В Крыму сотрудники МВД будут составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции по примеру Москвы.