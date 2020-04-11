Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 апреля

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 11 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 77 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 13, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 75 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 14, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 77 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 75 процентов. Ветер северный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Керчи утром малооблачно, днем пасмурная погода, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 88 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 68 процентов. Ветер северо-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 12, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 71 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 12, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 66 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 6 до 9 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 10 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 10, в Партените - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 9, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 20, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 27 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Четверг, 9 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 19, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 71 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Среда, 8 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на среду 8 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 1 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Вторник, 7 апреля 2020 : Опять заморозки: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки до шести градусов, сообщает пресс-служба МЧС РК.