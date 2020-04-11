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Почти 30 автомобилей не пропустили через Крымский мост за сутки

Суббота
11 апреля 2020
17:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Полицейские за прошедшие сутки не пропустили через Крымский мост почти 30 автомобилей.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

«Прибыло на территорию республики через Крымский мост 1659 единиц автотранспорта, не допущено на территорию Крыма по различным основаниям 22 единицы. Убыло с территории Крыма 2006 единиц автотранспорта, не (выпустили) 5 единиц», – сказал Каранда.

Читайте: Минтранс Крыма увеличит количество троллейбусных рейсов на ЮБК

Пост контроля на Крымском мосту появился в начале апреля. На посту проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров измеряют температуру, узнают цель визита в Крым и собирают контактную информацию.

Второй пост контроля появился на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края 3 апреля. После установки постов транспортный поток по мосту сократился более чем в двое.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Минтранс Крыма увеличит количество троллейбусных рейсов на ЮБК. Министерство транспорта Республики Крым совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» увеличит количество троллейбусных маршрутов Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта.

Четверг, 9 апреля 2020: Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым. Авиакомпании продолжают снижать количество рейсов в аэропорт Симферополь на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Четверг, 9 апреля 2020: В поездах в Крым ввели «антикоронавирусные» меры. В поездах, курсирующих из России в Крым, ввели «антивирусные» меры безопасности.

Вторник, 7 апреля 2020: Полицейские за сутки не пропустили через Крымский мост 33 автомобиля. Крымские полицейские не пропустили через пункт контроля на Крымском мосту 33 автомобиля, из них 15 на въезд и 18 – на выезд.

 

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