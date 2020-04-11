Очередные заморозки ожидаются в Крыму в степных и предгорных районах

Ночные заморозки ожидаются в Крыму в степных и предгорных районах.

По данным ГУ МЧС России по Крыму, температура воздуха в ближайшие несколько суток опустится до 6 градусов мороза.

«Ночью и утром 12, 13 и 14 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 1 до 6 градусов мороза», – сообщили в МЧС.

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Также в главке добавили, что в таких условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках и садовых кооперативах, аварий на объектах энергетики. Есть риск возможного повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 36 до 88 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 20, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 27 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Четверг, 9 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 19, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 71 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Среда, 8 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на среду 8 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 1 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.