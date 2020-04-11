Никитский ботсад подарит медикам цветы с Парада тюльпанов

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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Первая партия букетов была уже отправлена, сообщает администрация сада на своей странице в Facebook.
«Дирекция Никитского ботанического сада решила срезать красавцы-тюльпаны и передать их медикам Крыма. Это лучше, чем стоять в одиночестве, правда?» – цитирует администрацию ботсада «Новый Севастополь».
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В администрация добавили, что коллекция парада этого года будет сохранена. Ее покажут посетителям в следующем году.
Ранее Никитский ботанический сад открыл виртуальный Парад тюльпанов – 2020. В этом году в нем принимают участие 100 тысяч цветков 200 сортов, высаженных в открытом грунте.
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Сегодня: Крымские ремесленники занялись пошивом защитных масок. Крымский центр народных художественных промыслов и ремесел подключился к изготовлению многоразовых защитных масок.
Вторник, 7 апреля 2020: В Севастополе провоцируют конфликты между волонтерами и пенсионерами. В севастопольских пабликах распространяется фейковая информация о том, что всем пожилым горожанам без исключения положены бесплатные продуктовые наборы с определенным перечнем товаров.
Вторник, 4 февраля 2020: Российские летчики отработали в Крыму приемы бомбометания. Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполнили учебное бомбометание на полигоне в Крыму.
Суббота, 25 января 2020: В Севастополе сиротам разрешили ходить в театры и спортзалы без денег. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев распорядился отменить взимание платы за посещение городских учреждений культуры и спорта с сирот и детей, оставшихся без родителей.
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