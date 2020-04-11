Никитский ботсад подарит медикам цветы с Парада тюльпанов

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Никитский ботанический сад подарит медикам часть цветов с Парада тюльпанов, демонстрирующегося в этом году в виртуальном режиме.

Первая партия букетов была уже отправлена, сообщает администрация сада на своей странице в Facebook.

«Дирекция Никитского ботанического сада решила срезать красавцы-тюльпаны и передать их медикам Крыма. Это лучше, чем стоять в одиночестве, правда?» – цитирует администрацию ботсада «Новый Севастополь».

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В администрация добавили, что коллекция парада этого года будет сохранена. Ее покажут посетителям в следующем году.

Ранее Никитский ботанический сад открыл виртуальный Парад тюльпанов – 2020. В этом году в нем принимают участие 100 тысяч цветков 200 сортов, высаженных в открытом грунте.

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