«Нет другого выхода»: в Киеве уверены, что Путин вернет Крым

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия уйдет из Крыма.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии в аналитическом центре «Атлантический совет», сообщают СМИ.

Чиновник напомнил, что Киев ведет переговоры с Москвой по Донбассу и обмену удерживаемыми лицами, выразив надежду, что если удастся укрепить доверие между двумя сторонами в этих направлениях, то можно продвинуться дальше и попытаться сдвинуть другие вопросы, которые находятся в повестке дня. Но тут же министр заявил, что «переговоры с Россией - это как шагать по минному полю», не преминув вспомнить о Крыме.

«Я верю, что у президента Путина нет другого выбора, как уйти из Украины – из восточной Украины и Крыма также. Все остальное – это просто вопрос времени», - заявил Дмитрий Кулеба.

В Крыму отреагировали на слова украинского министра.

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«Я бы выразил огромную благодарность «украинским партнерам». Если бы не их действия в 2014 году, то Крым бы так быстро не вернулся в состав России», - заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, «полуостров был присоединен к РФ на законных основаниях и по воле крымчан».

«О возвращении Крыма в состав Украины и речи быть не может. Сейчас в условиях пандемии украинским дипломатам заниматься нечем? Крым вернулся в состав России навсегда. А заявления, которые озвучивает Кулеба, дают повод говорить о том, что они хотят нарушить целостность российского государства», - подчеркнул Юрий Гемпель.

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