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Неделю не сообщали результаты: как вылечившиеся в Крыму пережили коронавирус

Суббота
11 апреля 2020
19:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Неделю не сообщали результаты: как вылечившиеся в Крыму пережили коронавирус

© pixabay.com

Коронавирус прошел – а симптомов и не было. В отличие от мужа, за жизнь которого врачи боролись больше недели. Все это время Юлия вместе с двумя детьми ждала результатов тестов на коронавирус и молилась, чтобы выжил любимый человек.

Сейчас, выписавшись из больницы, женщина совершенно уверена в том, что важна самоизоляция, благодарит врачей за здоровье и жизнь мужа и готовится заявлять в полицию о клевете. О том, как ее семья пережила две недели под знаком COVID-19, Юлия рассказала журналистам.

О том, что семья подхватила ту самую инфекцию, из-за которой ВОЗ объявила пандемию в мире, Юлия, признается, никогда бы и не догадалась, если бы через день после приезда не пришлось вызывать скорую мужу.

«У него резко поднялась  температура и начался кашель. Мы его отправили на «скорой» в больницу, в Ялтинское инфекционное отделение. 19 марта и у меня, и у детей взяли анализы-мазки и оставили нас дома. 21 марта мне позвонили и сказали, что нам нужно ехать в больницу и дожидаться результатов анализа там», - вспоминает Юлия.

А дальше началось тотальное молчание, причин которого женщина не понимает до сих пор.

«До 27 марта ни врачам, ни нам результаты наших анализов не сообщали. В этом время уже на работе объявили, что анализ высеян, по телевизору сказали, что есть случаи (заражения в Крыму – прим.), а нас держали в неведении, - рассказывает с недоумением женщина. – Я каждый день ругалась, просила, чтобы нам сказали, чтобы мы понимали. Но нам твердили: лаборатория не сообщает». Все это время семья была изолирована в больнице: Юлия с детьми – в трехместной палате, муж, Константин – отдельно от всех.

«Нас с детьми не лечили – но нам лечение и не требовалось, симптомов не  было. Мужу оказывали помощь по факту (диагноза пневмония – прим.). Но если бы раньше сообщили, что у него коронавирус, то и помощь была бы раньше усилена. У него 24-25 марта резко наступило ухудшение: температура была 39, ее постоянно сбивали, ему было трудно дышать. А кислород ему привезли только 27 марта. Благо, что он дожил до этого дня – а если бы нет?» – задает женщина страшный вопрос.

Читайте: Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове

Как только 27 марта пришли результаты анализов, пошла «реакция»: лечащий врач вышла на связь с Москвой, получила указания и соответствующие протоколы.

«В этот день ему изменили лечение, и после того, как дали другие лекарства, у  него через час упала температура  и больше не поднималась. Либо  это совпадение – был десятый  день болезни – либо лекарства  подействовали», - объясняет Юлия.

Сейчас женщина с детьми уже находятся дома, их выписали из больницы в тот же день, когда пришли отрицательные результаты повторного теста. Муж пока в больнице, но тоже уверенными темпами идет на поправку.

«Его, возможно, выпишут на следующей неделе. Угрозы жизни  нет: он ходит, спокойно дышит, ему уже не дают антибиотики, нет необходимости в кислороде. Он  восстанавливается после воспаления легких», - поделилась бывшая пациентка.

После возвращения домой Константину придется соблюдать подробные указания врачей: делать специальные упражнения, увеличить физнагрузку, возможно, принимать какие-то лекарства. Юлии и детям никаких особых рекомендаций не давали.

«Нам только порекомендовали  при случае пересдать анализы – не на коронавирус, а общие. Но это уже после того, как закончится режим (самоизоляции – прим.). Нам сказали, что если мы переболели бессимптомно, то нет гарантии, что у нас есть иммунитет, - пояснила Юлия. – Возможно, потом мы будем делать какие-то анализы на антитела, но не сейчас точно». Где и как они могли заразиться COVID-19, женщина не понимает до сих пор.

«Может, в самолете, может, в аэропорту, когда обратно уже летели. Мы не знаем, - клянется жительница Фороса. – Если бы мужу не стало плохо, мы бы так и не узнали, что тоже больны: отсидели бы карантин дома, и после этого были бы так же не опасны для других.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Более 1700 человек сняты с меднаблюдения в Крыму. Более 1,7 тыс человек уже сняты в Крыму с меднаблюдения по коронавирусу, остаются под наблюдением медиков более 3,1 тыс граждан.

Сегодня: Только третий тест ялтинца, заболевшего коронавирусом, дал положительный результат. Два теста на коронавирусную инфекцию жителя Ялты, находящегося по медицинским наблюдением, были отрицательными и только на 10 день третий тест показал положительный результат.

Сегодня: В Крыму критично увеличилось число пневмоний. В Крыму за последнюю неделю число внебольничных пневмоний выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сегодня: В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом. За последние сутки в Крыму зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом.

 

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