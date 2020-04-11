Минтранс Крыма увеличит количество троллейбусных рейсов на ЮБК

Министерство транспорта Республики Крым совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» увеличит количество троллейбусных маршрутов Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта.

Об этом сообщила пресс-служба минтранса республики.

«В связи с большим количеством обращений от граждан Республики Крым и востребованностью сообщения по маршрутам Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта медицинскими и прочими работниками из перечня системообразующих предприятий и организаций, осуществляющих работу в режиме обычного рабочего времени, … которые не могут добраться до места работы и проживания, … проработан вопрос по увеличению оборотных рейсов троллейбусных маршрутов по данным направлениям», – говорится в сообщении.

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С 12 апреля утвержден новый график движения. Количество рейсов, следующих по данным маршрутам, будет увеличено до четырех с утра и вечером.

6 апреля было восстановлено троллейбусное сообщение между Симферополем, Алуштой и Ялтой.

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