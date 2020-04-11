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Крымские ремесленники занялись пошивом защитных масок

Суббота
11 апреля 2020
09:35

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Крымский центр народных художественных промыслов и ремесел подключился к изготовлению многоразовых защитных масок.

Сшитые маски Центр отправляет организациям, а также государственным структурам, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РК.

— В связи с эпидемиологической ситуацией крымские мастера не только шьют маски на оборудовании Центра, но еще дают мастер-классы по их изготовлению. Особенность такой маски заключается в том, что в отличие от медицинской, ее можно стирать. Сшитые маски Центр отправляет организациям, а также государственным структурам, — отметил министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

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Сейчас Центр перешел на дистанционную работу, однако обучение продолжается.

Специалисты подготовили видеоматериалы по разным ремеслам, тем самым любой желающий может получить новые навыки.

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