Крымские ремесленники занялись пошивом защитных масок

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Крымский центр народных художественных промыслов и ремесел подключился к изготовлению многоразовых защитных масок.

Сшитые маски Центр отправляет организациям, а также государственным структурам, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РК.

— В связи с эпидемиологической ситуацией крымские мастера не только шьют маски на оборудовании Центра, но еще дают мастер-классы по их изготовлению. Особенность такой маски заключается в том, что в отличие от медицинской, ее можно стирать. Сшитые маски Центр отправляет организациям, а также государственным структурам, — отметил министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

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Сейчас Центр перешел на дистанционную работу, однако обучение продолжается.

Специалисты подготовили видеоматериалы по разным ремеслам, тем самым любой желающий может получить новые навыки.

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