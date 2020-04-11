Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Такое мнение высказал зампредседателя Госсовета республики Ефим Фикс.
Вице-спикер подчеркнул, что ответственность коснется в первую очередь те категории граждан, для которых самоизоляция, в соответствии с указом главы республики обязательна: пожилых людей старше 65 лет, лиц, получивших предписание на самоизоляцию и людей, которые с ними живут и тоже вынуждены соблюдать этот режим.
При этом всех подряд на улицах штрафовать не будут, заверил парламентарий.
«Разрешается выгул собак, посещение больницы по необходимости, поход в магазин на расстоянии 100 метров для приобретения продуктов или, если рядом нет магазина, человек едет или идет к ближайшему. Но не должно быть праздношатающихся людей, которые гуляют или ездят загорать на море», - разъяснил он.
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По мнению парламентария, человек, который соблюдает все меры безопасности, как свои, так и окружающих, без труда сможет объяснить представителям правоохранительных органов, что он не нарушитель.
«Если человек отошел от дома к магазину, ну кто ж его будет штрафовать? Остановят, спросят, он объяснит, куда он идет и зачем. Если человек идет на работу и у него есть документ от работодателя, то это одно дело. А если он в середине дня, согласно этому документу, должен работать на улице Карла Маркса, а он болтается на улице Гавена, это другое дело, - привел примеры парламентарий. – Ну, согласитесь, когда-то же это надо остановить, оборвать эту цепочку распространения. Да, может быть тяжело, может быть, неделя, две. Но если остановим, будет легче».
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