Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове

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В Крыму третью неделю фиксируют новые случаи коронавируса. Власти полуострова заявляют, что большинство из них – завезенные. В связи с этим в регионе вводят все новые и новые ограничительные меры.

Первый случай коронавируса на полуострове был зафиксирован 21 марта. С тех пор число только официально выявленных заболевших превысило три десятка. В первую неделю заболели 18 крымчан и пять севастопольцев. На второй неделе чиновники объявили о снижении показателей инфицирования. Однако на этой неделе они снова пошли вверх – вирусом в Крыму и Севастополе заразились более десяти человек. Еще свыше трех тысяч находятся под наблюдением в связи с угрозой инфицирования.

На третьей неделе с момента выявления первого случая коронавируса в Крыму местные власти начали фиксировать сразу по несколько случаев инфицирования в день. Большинство заражений называют завозными, шесть случаев – местными, и три – семейными очагами.

10 апреля глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о нескольких случаях коронавируса в Керчи. «С 8 по 27 марта они (заболевшие) находились в Таиланде, потом прилетели в аэропорт Шереметьево (Москва), оттуда – в Симферополь. Количество контактов установлено, лица переданы под меднаблюдение», – рассказала она на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в крымском правительстве.

В этот же день в Минздраве Крыма попросили всех крымчан, вернувшихся из заграницы, сообщить о себе, состоянии своего здоровья и контактах.

Рекордное количество выявленных заболевших в Крыму зафиксировали 8 апреля. Утром этого дня сообщалось о вирусе у крымчанина, вернувшегося из Японии. Сергей Аксенов утверждает, что после прибытия заболевший находился в режиме изоляции под ежедневным медицинским наблюдением. После того, как наличие вируса подтвердилось, его госпитализировали в инфекционный стационар.

К вечеру того же дня крымские власти сообщили еще о трех заразившихся. Одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других – контактные в семье. Всех троих тоже госпитализировали.

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Крымские власти продолжают фиксировать нарушения ограничительных мер. Основными нарушителями они называют пенсионеров, которые массово выходят на улицы вопреки запрету. Особенно активно такая тенденция наблюдается в приморских регионах, где людям стремятся выйти на прогулки к морю.

Также пытаются обойти запреты крымские отельеры. Несмотря на то, что им запрещено размещать туристов о 1 июня, они пытаются это делать подпольно, утверждает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

В связи с этим Сергей Аксенов грозит еще больше ужесточить ограничительные меры, вплоть до введения на полуострове комендантского часа, если ситуация с заражением ухудшится.

«Вижу, что резко увеличилось количество автомобилей. Это до следующей вспышки или где-то очаг образуется. Опять придется все перекрыть и тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае. Просто предупреждаю. Иногда от безалаберности подставляют других. Поэтому прошу всех быть внимательными», – заявил он.

Тем временем парламент Крыма принял закон об ужесточении мер ответственности за нарушение режима самоизоляции и правил работы предприятий во время карантина. Штрафы составят от 4 тысяч до 40 тысяч рублей для физических лиц и чиновников и до 300 тысяч рублей для предприятий.

Резонансной на этой неделе стала история в Армянске. 8 апреля там из-за угрозы коронавируса закрыли центральную больницу. Это было связано с тем, что родственник местной жительницы, которая недавно вернулась из Москвы, попал в эту больницу с гипертоническим кризом и контактировал с врачами. Точных результатов о его инфицировании у властей нет, но они все равно закрыли больницу и оцепили ее бойцами Росгвардии.

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