Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Студентов Крымского университета освободили от платы за общежития Никитский ботсад подарит медикам цветы с Парада тюльпанов В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму Крымские ремесленники занялись пошивом защитных масок

Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове

Суббота
11 апреля 2020
09:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове

© pixabay.com

В Крыму третью неделю фиксируют новые случаи коронавируса. Власти полуострова заявляют, что большинство из них – завезенные. В связи с этим в регионе вводят все новые и новые ограничительные меры.

Первый случай коронавируса на полуострове был зафиксирован 21 марта. С тех пор число только официально выявленных заболевших превысило три десятка. В первую неделю заболели 18 крымчан и пять севастопольцев. На второй неделе чиновники объявили о снижении показателей инфицирования. Однако на этой неделе они снова пошли вверх – вирусом в Крыму и Севастополе заразились более десяти человек. Еще свыше трех тысяч находятся под наблюдением в связи с угрозой инфицирования.

На третьей неделе с момента выявления первого случая коронавируса в Крыму местные власти начали фиксировать сразу по несколько случаев инфицирования в день. Большинство заражений называют завозными, шесть случаев – местными, и три – семейными очагами.

10 апреля глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о нескольких случаях коронавируса в Керчи. «С 8 по 27 марта они (заболевшие) находились в Таиланде, потом прилетели в аэропорт Шереметьево (Москва), оттуда – в Симферополь. Количество контактов установлено, лица переданы под меднаблюдение», – рассказала она на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в крымском правительстве.

В этот же день в Минздраве Крыма попросили всех крымчан, вернувшихся из заграницы, сообщить о себе, состоянии своего здоровья и контактах.

Рекордное количество выявленных заболевших в Крыму зафиксировали 8 апреля. Утром этого дня сообщалось о вирусе у крымчанина, вернувшегося из Японии. Сергей Аксенов утверждает, что после прибытия заболевший находился в режиме изоляции под ежедневным медицинским наблюдением. После того, как наличие вируса подтвердилось, его госпитализировали в инфекционный стационар.

К вечеру того же дня крымские власти сообщили еще о трех заразившихся. Одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других – контактные в семье. Всех троих тоже госпитализировали.

Читайте: Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму

Крымские власти продолжают фиксировать нарушения ограничительных мер. Основными нарушителями они называют пенсионеров, которые массово выходят на улицы вопреки запрету. Особенно активно такая тенденция наблюдается в приморских регионах, где людям стремятся выйти на прогулки к морю.

Также пытаются обойти запреты крымские отельеры. Несмотря на то, что им запрещено размещать туристов о 1 июня, они пытаются это делать подпольно, утверждает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

В связи с этим Сергей Аксенов грозит еще больше ужесточить ограничительные меры, вплоть до введения на полуострове комендантского часа, если ситуация с заражением ухудшится.

«Вижу, что резко увеличилось количество автомобилей. Это до следующей вспышки или где-то очаг образуется. Опять придется все перекрыть и тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае. Просто предупреждаю. Иногда от безалаберности подставляют других. Поэтому прошу всех быть внимательными», – заявил он.

Тем временем парламент Крыма принял закон об ужесточении мер ответственности за нарушение режима самоизоляции и правил работы предприятий во время карантина. Штрафы составят от 4 тысяч до 40 тысяч рублей для физических лиц и чиновников и до 300 тысяч рублей для предприятий.

Резонансной на этой неделе стала история в Армянске. 8 апреля там из-за угрозы коронавируса закрыли центральную больницу. Это было связано с тем, что родственник местной жительницы, которая недавно вернулась из Москвы, попал в эту больницу с гипертоническим кризом и контактировал с врачами. Точных результатов о его инфицировании у властей нет, но они все равно закрыли больницу и оцепили ее бойцами Росгвардии.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом. За последние сутки в Крыму зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом.

Вчера: Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек. От последствий коронавирусной инфекции во всем мире умерли 100 тысяч человек.

Вчера: В Феодосии ищут женщину с котом, ехавшую в такси с больными COVID-19. В Феодосии разыскивают попутчицу керчан, которые в течение последних суток пополнили счет заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму. Женщина ехала с заболевшими в одном такси по маршруту Симферополь-Керчь.

Вчера: Более трех тысяч человек находятся под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 3,1 тыс человек находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму, с учетом сотрудников и пациентов Центральной городской больницы в Армянске, которые оказались в обсервации.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/koronavirus-v-krymu-chto-proishodit-na-poluostrove-130161/

 
 

Проблемы здравоохранения

Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове

Коронавирус в Крыму: что происходит на полуострове

Более трех тысяч человек находятся под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму

Более трех тысяч человек находятся под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму

Рядом с Крымом из-за коронавируса закрыли целый город

Рядом с Крымом из-за коронавируса закрыли целый город

В Крыму еще два случая заражения коронавирусом: завезли из Таиланда

В Крыму еще два случая заражения коронавирусом: завезли из Таиланда

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Кому и за что грозят новые штрафы в Крыму

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.