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Какой сегодня праздник 11 апреля

Суббота
11 апреля 2020
06:30

Использованы материалы: Новости Крыма

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11 апреля 2020


Какой сегодня праздник 11 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 11 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Освенцим

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation). Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

И 11 апреля во многих странах проходят различные памятные мероприятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. Ведь только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории.

День памяти преподобного Иоанна Египетского, пустынника

Молитва, чтение Слова Божьего, были привычны для святого Иоанна с юных лет. Из-за жестоких гонений на христиан он вынужден был с матерью и сестрой постоянно скрываться от преследований.

По совету одного старца, преподобный Иоанн еще в достаточно юном возрасте уединился в египетской пустыне. Жил святой в опустевшем колодце, предварительно молитвой изгнав оттуда змеев и скорпионов. Еду праведнику приносил ангел.

Переборов множество искушений, преподобный Иоанн пустынник стал одним из многих иноков, прославившихся подвигом высокого аскетизма в Египетской пустыне.

Берещенье

Народный праздник «Берещенье» отмечается 11 апреля (по старому стилю - 29 марта). В этот день на Руси почитали березу. Берещеньем день прозвали за традицию 11 апреля собирать березовый сок. По народному поверью, в этот день он обладает живительной силой. Почтительное отношение к березе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды. Другие названия праздника: «Берещение», «День березы», «Весенняя березка», «Кирилл», «Иван-пустынник».

Также сегодня, 11 апреля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день анимешника

- Праздник неумелых рук

- День трех драконов

- Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson's Day)

- Международный день «Луи Луи» (International Louie Louie Day)

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- День домашних животных (National Pet Day) в США

- День сырного фондю (National Cheese Fondue Day) в США

- День национального героя на Коста-Рике

- День подводной лодки (National Submarine Day) в США

- День 8-трековой кассеты (Eight Track Tape Day) в США

- День барбершоп-квартета (National Barbershop Quartet Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Филипп, Марк, Евстафий, Маркиан, Исаакий, Кирилл, Иона, Леонард, Патапий, Станислав.

Что происходило 11 апреля в прошлые годы

1103 - в битве на реке Сутень русские войска разгромили половецкое войско (в битве погибло до 20 половецких ханов).

1241 - войско венгерского короля Белы IV сокрушено ханом Батыем

1713 - заключением Утрехтского мира завершается война за наследство испанской короны между Францией с одной стороны и морскими державами Великобританией и Нидерландами.

1847 - открылось заседание первого прусского парламента (ландтага)

1867 - Россия продала США Аляску и Алеутские острова

1868 - отменен Сегунат в Японии

1891 - указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссиб)

1894 - Великобритания объявила протекторат над Угандой

1899 - Испания передала Пуэрто-Рико Соединенным Штатам

1915 - на экраны США вышел фильм с участием Чарли Чаплина «Бродяга», где впервые появился персонаж, ставший «визитной карточкой» Чаплина

1945 - советскими властями арестован митрополит Слепой и ряд католических владык. Долгое время после ареста судьба была неизвестной и лишь в середине 1946 объявили что митрополит обвинен во «вражеской деятельности против УССР, сотрудничестве с немецкими оккупантами» за что был осужден на 8 лет заключения.

1992 - Президенты России и Украины приостановили действие указов о передаче Черноморского флота под юрисдикцию своих стран. Начались длительные российско-украинские переговоры о статусе флота и его дислокации

2008 - Впервые за историю независимой Украины было определено 100 крупных украинских. Произошло это из 21.35 в прямом эфире телеканала «Интер», победителем стал Ярослав Мудрый.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 апреля. Какие праздники будут завтра?

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/11/kakoi-segodnya-prazdnik-11-aprelya-130158/

 
 

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