Художница Ксения Симонова поддержала Крым особой песочной анимацией

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«Все будет хорошо» – такими словами начинается новая, особенная песочная анимация крымской художницы, лауреата международных конкурсов Ксении Симоновой.

Новая композиция так и называется – «Все будет хорошо» – и, по словам самой художницы, посвящается «этому странному времени», в котором находимся все мы.

«На самом деле, на дворе прекрасная весна, и, может быть, пускай и мир немножко отдохнет, пока мы сидим дома? – пояснила Ксения Симонова. – Это мое главное сообщение вам: пускай все будет хорошо. Весна наступает, наступит лето, и я думаю, что когда это время закончится, мы обернемся и посмотрим на него совершенно иначе и извлечем много пользы».

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Ну а если настроение у крымчан после просмотра песочной анимации улучшилось недостаточно, они могут нанести решающий удар по унынию, посмотрев о двух пушистиках, которых спасли в зоопарке «Сказка».

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